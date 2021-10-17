Каково это – воспитывать малыша в колонии? Три истории, которые не оставят вас равнодушными

Новости Беларуси. В 2021 году мамами уже стали более 100 миллионов женщин в мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для большинства девочек материнство (еще с момента игр в дочки-матери) – мечта, в которой нет места темным краскам, а есть только мир ярких бантиков и пинеток, совместных прогулок счастливой семьи в парке. Но не всегда и не все складывается, как мечталось. Определенные поступки и проступки иногда из стен родильного дома приводят не в родной, а в тот, что за колючей проволокой.

Юлия Артюх, политический обозреватель:

За этими стенами начинается другая жизнь. Точнее, не самый приятный ее период. Но, безусловно, проходя в эти ворота, жизнь делится на до и после. Как проходит материнство в неволе? Чувства, эмоции, переживания. Обо всем этом расскажем и покажем в нашем репортаже прямо сейчас. Мы находимся на территории исправительной колонии № 4. Здесь отбывают свое наказание женщины, впервые преступившие закон. 40 % женщин, находящихся здесь, являются мамами. Дети в основном ждут их дома, но есть мамочки, которые находятся здесь вместе с малышами.

Оксана, осужденная ИК-4 Гомеля:

По статье 209, часть 4, мошенничество. Хотели заработать денег, называется, не получилось. Я не знала о том, что я беременна. Я узнала буквально за неделю до приговора. У меня еще есть дочка. Было очень тяжело. То, что ты понимал, что тебе предстоит впереди. И то, что у тебя внутри. Очень было сложно. Для женщин-заключенных, у которых есть дети младше трех лет, в белорусском законодательстве предусмотрено три варианта развития событий. Первый – оставить малыша родственникам на воле, второй – определить его в дом ребенка при колонии и навещать в свободное от работы время. Третий – запросить и получить совместное проживание.

Оксана:

Отдать ребенка домой в таком маленьком возрасте – не то чтобы я думала за себя, оторвать от себя, но ты понимаешь, что ребенку нужна мама. Юлия Артюх:

Главнее мамы нет никого. Оксана:

Поэтому я решила… Больше даже я решила, нет, ну, они в большей степени, конечно же, хотели, чтобы я отдала ребенка домой. Но я решила: пока он будет со мной. По крайне мере, маленький ребенок должен находиться с мамой. Женская колония в Гомеле – единственная в стране, где в принципе заключенным дают возможность находиться рядом с детьми. На первый взгляд может показаться, что от возможности наблюдать за тем, как взрослеет собственный ребенок, не откажется ни одна женщина, даже если она преступница и временно живет в неволе. Но есть и те, кому проще в роли гостевого родителя.

Мария Запарованная, начальник дома ребенка:

Предоставляем любой женщине здесь возможность быть вместе со своим ребенком. А вот быть вместе с ним или нет, каждая женщина решает сама. Бывает по-разному. Не каждая женщина пользуется данной возможностью. Бывает, и отказы пишут сами. И никто не заставляет. А те, которые изъявили все-таки желание, все рассматриваются комиссионно. И каждой предоставляется шанс быть вместе с ребенком. «Молилась, чтобы он был со мной» Ее ребенку было 2,5 месяца, когда она попала в исправительную колонию. Читайте здесь.

Юлия Артюх:

Для комфортного пребывания мам и малышей здесь оборудовано целых два здания. Есть и спортзал, и комната для сна, и игровая комната. Все, что необходимо для счастливого материнства. Понятно, что в исправительном учреждении в полной мере наслаждаться материнством, а главное, детством, мягко говоря, непросто. Но если взять во внимание предысторию, то становится очевидно: это не худший из возможных вариантов.

Оксана:

Наше любимое занятие – это кататься на велосипеде. И у нас есть такая уточка, как мы ее называем, Кря-кря, это детская каталка, которая бежит впереди тебя и стрекочет. Мы очень любим. Заключенная рассказала о жизни с ребенком на зоне: «Если бы была машина времени, то вернула бы все назад». Читайте здесь. Героиням нашего материала, если так уместно сказать, повезло. Они выйдут на свободу до того момента, когда их детям исполнится три года, а значит, не придется прощаться, можно будет продолжать все так же растить ребенка, читать сказки на ночь (не в общежитии, а в своем доме) и гулять вместе в парке (не одном и не за колючей проволокой). Конечно, если только мама снова не преступит закон.