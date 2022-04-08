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Глава администрации Партизанского района: «Предстоит ещё многое сделать, чтобы наши жители, наши предприятия успешно работали»

08 апреля 2022 17:01
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Новости Беларуси. Один из самых молодых и динамично развивающихся. Партизанский район Минска отметил 45-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С юбилеем его поздравило руководство города.  

Глава администрации Партизанского района: «Предстоит ещё многое сделать, чтобы наши жители, наши предприятия успешно работали»-1

Мэр Минска Владимир Кухарев лично поблагодарил руководителей лучших предприятий, которые ежедневно делают все для развития не только района, но и столицы. Эти имена занесли на доску почета. Среди них – «Минскводоканал», 6-я городская больница, «Ремавтодор» Партизанского района, Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по теннису. К празднику появилась и новая березовая аллея в парке Герасименко.  

Глава администрации Партизанского района: «Предстоит ещё многое сделать, чтобы наши жители, наши предприятия успешно работали»-4

Дмитрий Татур, директор Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по теннису управления спорта и туризма Мингорисполкома:  
В 2008 году мы открылись, за этот период подготовлено большое количество членов национальной команды. Для Партизанского района делаем все возможное, чтобы спорт и теннис развивались.  

Глава администрации Партизанского района: «Предстоит ещё многое сделать, чтобы наши жители, наши предприятия успешно работали»-7

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:  
Район много чего достиг, но нам предстоит еще многое сделать, чтобы наши жители, наши предприятия успешно работали. В Партизанском районе в ближайшее время будет построено около 450 тысяч метров квадратных жилья, что позволит, скажем так, прирасти нашему району по численности. И в ближайшее время, я думаю, что мы планы эти реализуем.  

Глава администрации Партизанского района: «Предстоит ещё многое сделать, чтобы наши жители, наши предприятия успешно работали»-10

Партизанский район называют индустриальным сердцем столицы. На его территории расположено более 140 предприятия, формирующих пятую часть общегородского объема продукции.  

# Государственная социальная политика # общество # Дмитрий Татур # Валерий Вороницкий # Владимир Кухарев # Фотофакт

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