Глава администрации Партизанского района: «Предстоит ещё многое сделать, чтобы наши жители, наши предприятия успешно работали»

Новости Беларуси. Один из самых молодых и динамично развивающихся. Партизанский район Минска отметил 45-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С юбилеем его поздравило руководство города.

Мэр Минска Владимир Кухарев лично поблагодарил руководителей лучших предприятий, которые ежедневно делают все для развития не только района, но и столицы. Эти имена занесли на доску почета. Среди них – «Минскводоканал», 6-я городская больница, «Ремавтодор» Партизанского района, Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по теннису. К празднику появилась и новая березовая аллея в парке Герасименко.

Дмитрий Татур, директор Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по теннису управления спорта и туризма Мингорисполкома:

В 2008 году мы открылись, за этот период подготовлено большое количество членов национальной команды. Для Партизанского района делаем все возможное, чтобы спорт и теннис развивались.

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:

Район много чего достиг, но нам предстоит еще многое сделать, чтобы наши жители, наши предприятия успешно работали. В Партизанском районе в ближайшее время будет построено около 450 тысяч метров квадратных жилья, что позволит, скажем так, прирасти нашему району по численности. И в ближайшее время, я думаю, что мы планы эти реализуем.