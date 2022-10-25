«Негативные отзывы на компанию и меня». Каково быть молодым специалистом и почему важно уметь решать конфликты?
Молодыми специалистами не рождаются, ими становятся. Диплом и направление на работу на руках – впереди трудовые будни. Амбициозные ребята полны идей и готовы реализовывать свои знания на практике. О том, как обустроиться на новом месте и влиться в коллектив, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Расскажите нам о первых днях своей работы. Каково это?
Катерина Якимович, студентка 4 курса:
Моя первая работа была по специальности – это там, где я сейчас работаю. Наверное, первый день у меня прошел достаточно легко, потому что я немного знала о компании, людях, которые там работают.
Алеся Лакина:
Где вы работаете?
Катерина Якимович:
Компания «Строймир». Я специалист по подбору персонала. Когда я пришла, мне было достаточно легко войти во всю эту сферу и начать свой первый день.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Как вообще принял вас коллектив? То есть относились как к новичку, который ничего не знает и пытались научить? Или как все происходило?
Катерина Якимович:
Конечно, когда я пришла на работу в первый свой рабочий день, мне показывали и рассказывали о том, в чем специфика моей работы и чем я буду заниматься. В общем, коллектив принял меня очень хорошо и не было никаких проблем в этом.
Алеся Лакина:
Вы будущий психолог, насколько я знаю. Пригодилось ли вам умение решать конфликты на рабочем месте?
Катерина Якимович:
Да, конечно. Как говорила ранее, я работаю специалистом по подбору персонала. Нередко ко мне приходят люди с различными запросами на разные вакансии и они бывают с разными абсолютно характерами. Очень важно понимать психологию человека и уметь решать конфликты.
Алеся Лакина:
В чем причина основных проблем – в молодежи причина или, может быть, в старшем поколении. Почему они конфликтуют?
Катерина Якимович:
Я не могу выделить, что виновата в этом молодежь либо старшее поколение. Нет, это, наверное, чаще всего связано просто с умением человека, который приходит на собеседование, представить себя в той манере, в которой нужно. После того как человек может получить отказ, очень часто сталкиваюсь с тем, что присутствуют негативные отзывы на компанию и на меня в целом.
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