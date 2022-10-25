«Негативные отзывы на компанию и меня». Каково быть молодым специалистом и почему важно уметь решать конфликты?

Молодыми специалистами не рождаются, ими становятся. Диплом и направление на работу на руках – впереди трудовые будни. Амбициозные ребята полны идей и готовы реализовывать свои знания на практике. О том, как обустроиться на новом месте и влиться в коллектив, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Расскажите нам о первых днях своей работы. Каково это?

Катерина Якимович, студентка 4 курса:

Моя первая работа была по специальности – это там, где я сейчас работаю. Наверное, первый день у меня прошел достаточно легко, потому что я немного знала о компании, людях, которые там работают. Алеся Лакина:

Где вы работаете? Катерина Якимович:

Компания «Строймир». Я специалист по подбору персонала. Когда я пришла, мне было достаточно легко войти во всю эту сферу и начать свой первый день. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Как вообще принял вас коллектив? То есть относились как к новичку, который ничего не знает и пытались научить? Или как все происходило? Катерина Якимович:

Конечно, когда я пришла на работу в первый свой рабочий день, мне показывали и рассказывали о том, в чем специфика моей работы и чем я буду заниматься. В общем, коллектив принял меня очень хорошо и не было никаких проблем в этом.