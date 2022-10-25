Лукьянов: мы не скрываем от мирового сообщества и Концепцию нацбезопасности, и документ по формированию ВНС

Новости Беларуси. Молодежь активно включилась в процесс обсуждения законодательных новаций. 25 октября в центре правовой информации проходит очередная встреча в рамках проекта «Сила закона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она проходит в формате открытого диалога. Вместе с экспертами молодые люди обмениваются мнениями по самым разным вопросам. В центре внимания законопроект о Всебелорусском народном собрании и обновленная версия Концепции национальной безопасности Беларуси. Стратегический документ государства, который описывает палитру всех рисков и угроз, исходя из геополитической обстановки. Ситуация складывается сложная. Важно, чтобы каждый понимал происходящее по периметру наших границ и возможную реакцию Беларуси.

Александр Шпаковский, политолог:

Концепция национальной безопасности – это, конечно, гораздо более широкий документ, чем просто констатация тех или иных военных угроз и рисков и меры реагирования на них. Это и вопросы внутренней политики, это и вопросы международной стратегии нашего государства, это демографическая безопасность, это вновь введенные нормы, это новелла – биологическая безопасность. Почему мы говорим об этом? Потому что мы видим ситуацию, допустим, и с пандемией коронавируса, где до сих пор нет однозначного ответа о происхождении штамма этого заболевания.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Широкая дискуссия в молодежной аудитории направлена на то, чтобы вовлечь каждого молодого человека. И таким образом эти документы, как и наша Конституция, станут поистине народными. И здесь необходимо отметить транспарентность нашей государственной системы, которая не скрывает ни от кого, от всего мирового сообщества, и Концепцию национальной безопасности, и важнейший документ по формированию Всебелорусского народного собрания. Мы открыты, открыты сердца белорусов. И, конечно, мы ожидаем обратной реакции от международного сообщества по отношению к нашей стране.