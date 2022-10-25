«Не справляется со своими трудовыми обязанностями». Могут ли уволить молодого специалиста с работы по распределению?

Молодыми специалистами не рождаются, ими становятся. Диплом и направление на работу на руках – впереди трудовые будни. Амбициозные ребята полны идей и готовы реализовывать свои знания на практике. О том, как обустроиться на новом месте и влиться в коллектив, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Могут ли уволить молодого специалиста, если он не справляется с работой? Вообще, за что можно уволить?