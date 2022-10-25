«Не справляется со своими трудовыми обязанностями». Могут ли уволить молодого специалиста с работы по распределению?

Молодыми специалистами не рождаются, ими становятся. Диплом и направление на работу на руках – впереди трудовые будни. Амбициозные ребята полны идей и готовы реализовывать свои знания на практике. О том, как обустроиться на новом месте и влиться в коллектив, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Могут ли уволить молодого специалиста, если он не справляется с работой? Вообще, за что можно уволить?
Ольга Левковская-Симонович, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
С молодым специалистом могут быть прекращены трудовые обязанности, если молодой специалист не справляется со своими трудовыми обязанностями, не является на работу либо же какие-то, скажем, основания, которые дискредитируют его как работника. То есть, по сути, распространяются на молодого специалиста все те основания прекращения трудовых обязанностей, как с любым другим работником.
«Негативные отзывы на компанию и меня». Каково быть молодым специалистом и почему важно уметь решать конфликты – подробнее здесь.