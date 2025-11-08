Вильнюс призывал своих перевозчиков собрать информацию о понесённых убытках, чтобы взыскать их с Беларуси

Вильнюс призывал своих перевозчиков собирать информацию о понесенных убытках, чтобы позже взыскать их с Беларуси. Абсурдность ситуации в том, что белорусская сторона не препятствует возможности выехать иностранным транспортным средствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сопредельная сторона, по-прежнему, в одностороннем порядке в полном объеме не выполняет обязательства по нормам пропуска транспортных средств в страны ЕС. По данным Госпогранкомитета, из 5 тысяч грузовиков, оставшихся в Беларуси, спустя неделю после закрытия границы, КПП пересекли лишь 180.

Игнас Добровольскас, советник премьер-министра Литвы:

Литовские ведомства обсуждают возможность открытия пункта пропуска только для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и ЕС. Граница останется закрытой. Мы уже обратились к Минску. После оценки правовых возможностей, издержки от всей ситуации могут быть взысканы с Беларуси или контролируемого ею имущества.

Обращение Вильнюса с просьбой открыть одни пункт пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе поступило в адрес руководства Лидского погранотряда, а не по дипломатическим каналам. В МИДе отметили, что в интересах своих граждан Беларусь в любое время готова к диалогу, направленному на урегулирование существующих проблем. Вопрос на контроле Президента.

Напомним, накануне Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Государственного пограничного комитета Константина Молостова. Глава государства дал указание для действий белорусских пограничников на границе с Литвой. В контексте обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы.