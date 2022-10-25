Гусаков: большой научный и технический потенциал Беларуси позволяет рассматривать космос как одно из приоритетных направлений

Новости Беларуси. Большой научный, технический и кадровый потенциал позволяет рассматривать космос как одно из приоритетных направлений инновационного развития Беларуси, отметил председатель Президиума Национальной академии наук на площадке Белорусского космического конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По счету он восьмой. Ученые и специалисты из стран СНГ приехали в Минск, чтобы своими глазами оценить новинки отечественных разработчиков. Сегодня в белорусской космической отрасли задействовано более 20 научных и производственных организаций.

Александр Шумилин, академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси:

Мы 10 лет как стали космической державой, вошли в космический клуб. Почему это важно для Беларуси? Беларусь – высокотехнологичная страна. Образно скажу, участвовать в космических программах, разрабатывать космические технологии – это как в спорте, это значит, играть в высшей лиге. То есть космос – это очень сложно, это высокотехнологично, очень мало стран, которые действительно разрабатывают, работают и создают продукцию космического уровня.