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Гусаков: большой научный и технический потенциал Беларуси позволяет рассматривать космос как одно из приоритетных направлений

25 октября 2022 12:42
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Новости Беларуси. Большой научный, технический и кадровый потенциал позволяет рассматривать космос как одно из приоритетных направлений инновационного развития Беларуси, отметил председатель Президиума Национальной академии наук на площадке Белорусского космического конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гусаков: большой научный и технический потенциал Беларуси позволяет рассматривать космос как одно из приоритетных направлений-1

По счету он восьмой. Ученые и специалисты из стран СНГ приехали в Минск, чтобы своими глазами оценить новинки отечественных разработчиков. Сегодня в белорусской космической отрасли задействовано более 20 научных и производственных организаций.

Гусаков: большой научный и технический потенциал Беларуси позволяет рассматривать космос как одно из приоритетных направлений-4

Александр Шумилин, академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси:
Мы 10 лет как стали космической державой, вошли в космический клуб. Почему это важно для Беларуси? Беларусь – высокотехнологичная страна. Образно скажу, участвовать в космических программах, разрабатывать космические технологии – это как в спорте, это значит, играть в высшей лиге. То есть космос – это очень сложно, это высокотехнологично, очень мало стран, которые действительно разрабатывают, работают и создают продукцию космического уровня.

Гусаков: большой научный и технический потенциал Беларуси позволяет рассматривать космос как одно из приоритетных направлений-7

По оценке специалистов, в числе перспективных направлений и реализация республиканской космической программы на текущую пятилетку, которая включает развитие национальной системы спутниковой связи и вещания, навигационной, геодезической и картографической деятельности на основе разработанных технологий.

# Космос # общество # Александр Шумилин # Фотофакт

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