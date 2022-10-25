ГПК: скопление фур фиксируется на всех маршрутах следования в ЕС

Скопление фур фиксируется на всех направлениях. В общей сложности выезда в Евросоюз ожидают более 2 000 грузовиков. Самая большая очередь в пункте пропуска «Берестовица». Там застряли около полутысячи водителей. Сложная обстановка также в «Каменном Логе». За сутки в сопредельном «Мядининкае» – наименьший показатель выполнения нормы. Литовская сторона оформила всего 25 % авто от договоренностей. Тем временем на латвийском направлении больше всего грузовиков скопилось в пункте пропуска «Урбаны» – по данным пограничного ведомства Беларуси, выезда ожидают свыше 330 фур.