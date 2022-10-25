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ГПК: скопление фур фиксируется на всех маршрутах следования в ЕС

25 октября 2022 11:22
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет в очередной раз сообщил о невыполнении договоренностей по пропуску транспорта контрольными службами сопредельных европейских государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: скопление фур фиксируется на всех маршрутах следования в ЕС-1

Скопление фур фиксируется на всех направлениях. В общей сложности выезда в Евросоюз ожидают более 2 000 грузовиков. Самая большая очередь в пункте пропуска «Берестовица». Там застряли около полутысячи водителей. Сложная обстановка также в «Каменном Логе». За сутки в сопредельном «Мядининкае» – наименьший показатель выполнения нормы. Литовская сторона оформила всего 25 % авто от договоренностей. Тем временем на латвийском направлении больше всего грузовиков скопилось в пункте пропуска «Урбаны» – по данным пограничного ведомства Беларуси, выезда ожидают свыше 330 фур.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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