Как правильно регистрировать в Беларуси собак особо опасных пород?
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Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
В Беларуси какие породы считаются особо опасными?
Сергей Верташ, судья по спорту «Служебное многоборье кинологов»:
Список потенциально опасных пород собак достаточно широкий – их 40 штук. К примеру, из известных – это немецкая овчарка, ротвейлер, доберман-пинчер, если не ошибаюсь, ризеншнауцер и даже шарпей (хотя шарпей – это небольшая порода). Легко ознакомиться в постановлении № 40 Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Сколько можно заплатить, если не убирать за собакой, и куда звонить, если не убирает сосед?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим о требованиях содержания потенциально опасных пород или пород, которые требуют особого ухода. Нужно ли проходить какие-то курсы, мастер-классы по уходу за этими животными?
Сергей Верташ:
Существуют так называемые специальные кинологические курсы для владельцев собак потенциально опасных пород.
Ирина Азен, эксперт Международной кинологической федерации:
Без них собаку не должны регистрировать вообще в ЖЭСе.
Алеся Лакина:
Я знаю, что Минжилкомхоз с 1 января 2021 года предлагал чипировать потенциально опасные породы собак. Так ли это?
Сергей Верташ:
С этим вопросом не сталкивался.
Ирина Азен:
Дело в том, что у нас не обязательно чипирование, но идентификация породистых собак у нас обязательна. В общем-то, я думаю, что идентификация любого животного – это очень нужное дело, потому что если, не дай бог, животное потеряется, его проще найти.
Но давайте вернемся к вопросу регистрации собак в ЖЭСе. Для того чтобы вы могли зарегистрировать собаку из перечня этих 46 (я уже точно не помню, сколько там потенциально опасных пород), вы обязательно должны предъявить документ об окончании курсов, что вы прослушали и знаете, как правильно общаться с этой собакой. Курсы можно проходить при наших клубах. В Минске их то ли семь, то ли восемь, которые входят в Белорусское кинологическое объединение. Есть еще другая организация – Республиканский клуб служебного собаководства. В общем-то неважно, где проходить курсы, главное, чтобы человек знал, как правильно общаться с собакой.