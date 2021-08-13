Как правильно регистрировать в Беларуси собак особо опасных пород?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

В Беларуси какие породы считаются особо опасными?

Сергей Верташ, судья по спорту «Служебное многоборье кинологов»:

Список потенциально опасных пород собак достаточно широкий – их 40 штук. К примеру, из известных – это немецкая овчарка, ротвейлер, доберман-пинчер, если не ошибаюсь, ризеншнауцер и даже шарпей (хотя шарпей – это небольшая порода). Легко ознакомиться в постановлении № 40 Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Сколько можно заплатить, если не убирать за собакой, и куда звонить, если не убирает сосед? Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Давайте поговорим о требованиях содержания потенциально опасных пород или пород, которые требуют особого ухода. Нужно ли проходить какие-то курсы, мастер-классы по уходу за этими животными? Сергей Верташ:

Существуют так называемые специальные кинологические курсы для владельцев собак потенциально опасных пород.

Ирина Азен, эксперт Международной кинологической федерации:

Без них собаку не должны регистрировать вообще в ЖЭСе. Алеся Лакина:

Я знаю, что Минжилкомхоз с 1 января 2021 года предлагал чипировать потенциально опасные породы собак. Так ли это? Сергей Верташ:

С этим вопросом не сталкивался.