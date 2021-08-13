«Люди в обязательном порядке получат свои квартиры». Почему некоторые дома в Минске стали долгостроями?

Новости Беларуси. 8 августа работники строительной отрасли отметили профессиональный праздник. Труд строителя самый мирный и созидательный, дающий людям основу благополучия, дом и уют, а родному городу – современный облик и красоту. Поговорили с председателем Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Гонтаревой Ириной Александровной в студии программы «Большой город». Юлия Алексеюк, ведущая:

Есть ли в Минске долгострои?

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Конечно, не без этого. В Минске еще имеются дома, которые строятся с превышением нормативных сроков. Хочу сказать, что в основном такие дома переходят от коммерческих заказчиков. Были у нас проблемы с тем, что такие объекты финансировались путем выпуска жилищных облигаций. Конечно, это позволяло заказчику направлять средства не только на строительство домов в соответствии с законодательством, но и на иные цели. И так как мы видели, что у нас есть негативные примеры – это жилой дом «Волынь», это «Тамбаз». Сейчас превратился в долгострой объект компании «Жилстройкомплект». Все они возводились с применением жилищных облигаций, поэтому был информирован Совет Министров, что у нас имеется такая проблема в Минске, было поручение Министерству архитектуры разработать проект указа, отменяющего механизм жилищных облигаций. Проект указа был подготовлен, внесен главе государства и им был поддержан и подписан. Сегодня фактически мы осуществляем строительство жилья только путем долевого строительства. Это более прозрачный механизм, открываются специальные счета, которые предотвращают вывод денег на некие иные цели. То есть финансирование строительства идет только с этих счетов, только на сам строительный процесс. По части объектов, которые перешли в разряд долгостроев, нам удалось подвигнуть заказчиков к завершению их строительства. Где-то были заменены генподрядные организации, где-то дополнительно привлекались кредитные ресурсы заказчиками, поэтому основной объект – это «Жилстройкомплект», в котором сегодня тоже подготовлен проект указа о замене заказчика. Будет завершать строительство УКС, то есть в Минске ни один жилой объект не останется недостроенным. Мы понимаем, что это в то же время и люди, которые вложились в строительство этого жилья, и они не должны пострадать. Они в итоге должны получить свои квартиры. Поэтому все объекты, которые начаты, будут завершены.

Юлия Алексеюк:

То есть если наши зрители стали заложниками этой ситуации, они могут быть спокойны, потому что все достроят, и люди в итоге получат свои квартиры? Ирина Гонтарева:

В любом случае город всегда подставит плечо, и люди в обязательном порядке получат свои квартиры. Все объекты жилищного строительства будут достроены.

Юлия Алексеюк:

Если все-таки смещаются сроки строительства, что делать людям и куда надо обращаться?