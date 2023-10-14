Неделя родительской любви стартует в Беларуси

Новости Беларуси. Искренние слова благодарности звучат сегодня в адрес самых дорогих и важных женщин в жизни каждого человека. В Беларуси отмечают День матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления соотечественницам направил глава государства , отметив, что этот праздник олицетворяет величие духовной силы и святость материнства как бесценного источника жизни и одного из высочайших качеств женственности.

По всей стране сегодня проходят торжественные мероприятия, которые открывают неделю родительской любви. Каждый день будет уникальным. Запланированы концерты, выставки, мастер-классы, интерактивные и диалоговые площадки. С 14 по 21 октября во многих музеях будет проходить праздничная акция. Скидки предусмотрены на семейные посещения, а для многодетных вход будет бесплатным. Завершится празднование 21 октября в День отца.