Сюрприз удался. Гродненские военные с Днём матери поздравили работниц детского дома

Новости Беларуси. Военнослужащие 557-й инженерной бригады в Гродно отправились с подарками к тем, кто в День матери часто остается незаслуженно забыт. Поздравления принимали работницы Понемуньского детского дома, которые для полусотни сирот стали настоящими мамами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это женщины с большим сердцем, ведь их безграничной любви хватает и для собственной семьи, и для тех детей, которые по воле судьбы остались без родителей. Высшая награда за труд – когда ребенок в детском доме говорит им мама. Военные подарили цветы и искренние слова восхищения всем работницам без исключения: и в классах, и в учебных кабинетах, и даже на кухне. Сюрприз удался.

Юлия Денис, социальный педагог Понемуньского детского дома Гродно:

На самом деле было очень приятно, потому что наша работа – это своеобразная работа мамы. И когда люди показывают, что они ценят наш труд, это, безусловно, всегда очень приятные эмоции оставляет, тем более когда проходит занятие. Детки видят, что люди это ценят, наверное, в них тоже какие-то качества воспитываются очень важные.

Александр Нечаев, исполняющий обязанности заместителя командира 557-й инженерной бригады:

Защита Родины – это защита своей мамы. И в этот праздник, светлый праздник Дня матери, мы решили посетить этот интернат и поздравить всех педагогов с этим замечательным праздником.