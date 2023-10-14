Сюрприз удался. Гродненские военные с Днём матери поздравили работниц детского дома
Новости Беларуси. Военнослужащие 557-й инженерной бригады в Гродно отправились с подарками к тем, кто в День матери часто остается незаслуженно забыт. Поздравления принимали работницы Понемуньского детского дома, которые для полусотни сирот стали настоящими мамами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это женщины с большим сердцем, ведь их безграничной любви хватает и для собственной семьи, и для тех детей, которые по воле судьбы остались без родителей. Высшая награда за труд – когда ребенок в детском доме говорит им мама. Военные подарили цветы и искренние слова восхищения всем работницам без исключения: и в классах, и в учебных кабинетах, и даже на кухне. Сюрприз удался.
Юлия Денис, социальный педагог Понемуньского детского дома Гродно:
На самом деле было очень приятно, потому что наша работа – это своеобразная работа мамы. И когда люди показывают, что они ценят наш труд, это, безусловно, всегда очень приятные эмоции оставляет, тем более когда проходит занятие. Детки видят, что люди это ценят, наверное, в них тоже какие-то качества воспитываются очень важные.
Александр Нечаев, исполняющий обязанности заместителя командира 557-й инженерной бригады:
Защита Родины – это защита своей мамы. И в этот праздник, светлый праздник Дня матери, мы решили посетить этот интернат и поздравить всех педагогов с этим замечательным праздником.
Поздравлять женщин в День матери у военных уже стало доброй традицией.