Лоев отмечает 80-летие битвы за Днепр

Новости Беларуси. 80-летие битвы за Днепр и освобождения района от фашистских захватчиков отмечает Лоев. В 1943 году этот небольшой город оказался в эпицентре ключевых событий Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отсюда на плотах и лодках, и даже вплавь по ледяной октябрьской воде, под обстрелами на заминированное побережье стремились тысячи советских солдат. Они бесстрашно форсировали реку, чтобы прорвать неприступную оборону врага. Выжили немногие – вечный покой на лоевской земле обрели 12 тысяч солдат. Даже спустя столько лет страшная картина того сражения стоит перед глазами у «детей войны».

Афанасий Шкляров, житель деревни Деражичи:

От линии Днепра сидели в болоте, нашим очень тяжело было подобраться к немецкой высотке. Они пустили дымовую завесу и как стали минометом. Сильные бои шли из минометов.