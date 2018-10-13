Прямой эфир

Президент Беларуси поздравил соотечественниц с Днём матери

13 октября 2018 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил белорусских матерей с праздником. Об этом сообщается на сайте главы государства.  

Поздравление с Днём матери  

Дорогие соотечественницы!  

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Днём матери.  

С первых дней жизни мы храним в душе, как святыню, память об отчем доме и детстве. И всё это связано с именем Матери – первым наставником, мудрым советчиком и самым преданным другом.  

Ваша абсолютная любовь – главная защита и основа благополучия семей, а значит, и всей страны. Только вы знаете, сколько сил забирают ежедневные материнские заботы и переживания. И с большим достоинством, необыкновенным терпением и самоотдачей посвящаете себя этому великому предназначению.  

Поддержка многодетных родителей, женщин – хранительниц семейного очага – всегда будет среди главных приоритетов государственной политики.  

Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси, которое мы видим в наших детях.  

Пусть они всегда будут здоровы и согревают любящие материнские сердца своими счастливыми улыбками.  

Александр Лукашенко.  

Настоящие героини. Репортаж СТВ о тех, кто удостоен ордена Матери  

# Праздничные даты # общество # Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма
12 октября 2018 18:41

Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма

Настоящие героини. Репортаж СТВ о тех, кто удостоен ордена Матери
12 октября 2018 18:37

Настоящие героини. Репортаж СТВ о тех, кто удостоен ордена Матери

13 октября пройдёт прямая телефонная линия с Фёдором Римашевским
12 октября 2018 17:55

13 октября пройдёт прямая телефонная линия с Фёдором Римашевским