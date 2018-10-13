Президент Беларуси поздравил соотечественниц с Днём матери

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил белорусских матерей с праздником. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Поздравление с Днём матери

Дорогие соотечественницы!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Днём матери.

С первых дней жизни мы храним в душе, как святыню, память об отчем доме и детстве. И всё это связано с именем Матери – первым наставником, мудрым советчиком и самым преданным другом.

Ваша абсолютная любовь – главная защита и основа благополучия семей, а значит, и всей страны. Только вы знаете, сколько сил забирают ежедневные материнские заботы и переживания. И с большим достоинством, необыкновенным терпением и самоотдачей посвящаете себя этому великому предназначению.

Поддержка многодетных родителей, женщин – хранительниц семейного очага – всегда будет среди главных приоритетов государственной политики.

Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси, которое мы видим в наших детях.

Пусть они всегда будут здоровы и согревают любящие материнские сердца своими счастливыми улыбками.

Александр Лукашенко.

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