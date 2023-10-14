50-миллионного пассажира чествовала Белорусская железная дорога

Новости Беларуси. Минский железнодорожный вокзал накануне отправил 50-миллионного пассажира. Такого количества людей за 10 месяцев Белорусская железная дорога еще не видела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как никогда оживленно было вчера на станции Минск-Пассажирский. А пятница 13-го стала удачной датой для Татьяны Лапинской, она стала юбилейным пассажиром. Девушка живет и работает в Минске, но два раза в месяц ездит в Жлобин к родственникам. Ее тепло и радушно поздравили сотрудники Белорусской железной дороги. В качестве памятного подарка вручили сертификат 50-миллионного пассажира и сувениры.

Татьяна Лапинская, жительница Минска:

Я заказываю через электронное приложение, так намного удобнее, можно заказать в любое время. И выбираю всегда место № 13. Поэтому сегодня, на 13-е число, 13-е место – счастливое число.

Александр Захаревич, начальник пассажирской службы БЖД:

Мы предлагаем какие-то новые маршруты, некоторые маршруты корректируем, потому что в течение года по всем направлениям проводим мониторинг, внимательно выслушиваем мнение пассажиров, постоянно находимся с пассажирами в контактах, проводя единые дни пассажиров, получая какие-то обращения от них. Мы стараемся по возможности то, что люди просят, претворять их надежды в жизнь. И таким образом пытаемся быть еще более клиентоориентированными.