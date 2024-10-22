Неделя родительской любви. Семья из 11 человек рассказала, как они проводят свой досуг

В Беларуси проходит неделя родительской любви. Это время между двумя праздниками: Днем матери и Днем отца. Впрочем, мы всегда, каждую минуту, каждую секунду и до последнего вздоха любим наших детей и чтим родителей. Это время – возможность больше внимания уделить укреплению семейных ценностей, поддержки материнства и детства и не забыть про наших прекрасных пап, без которых в счастливой и полноценной семье никуда. Мы дети, пока с нами наши родители. В ток-шоу «Большой город» на СТВ рассказали о том, какие они – герои нашего времени, которые посвятили себя детям и семье, поговорим с нашими гостями.

Екатерина Забенько, СТВ:

Анастасия и Константин – пример успешной семья, где каждый ребенок добился значимых результатов в том, чем он занимается. И мама, и папа – успешные люди, которые могут являться примером для многих и тех, у кого нет такого количества детей. Конкурсы, опыт которых у вас в том числе есть, сближают, сплочают семью?



Анастасия Юнгина:

Мы участвовали в двух конкурсах. И, конечно, это мероприятие мобилизует силы семьи, потому что помимо того, что тебе нужно собрать всю семью, всех ребят, тебе же нужно еще представить семью. Делиться своими находками, своими идеями, которые могут воплотить в жизнь другие семьи, и так родился наш семейный ансамбль – благодаря конкурсу. Когда даже разные инструменты были представлены: баяны, цимбалы и балалайки. Екатерина Забенько:

То есть оттуда пришла идея объединиться в коллектив, учитывая, что у вас все дети музыкальные и так или иначе связаны?