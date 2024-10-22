В Мядельской ЦРБ появилось новое эндоскопическое оборудование

Так, в эндоскопическом отделении поликлиники провели ремонт помещений и приобрели современный аппарат для обследования органов желудочно-кишечного тракта. В ближайшее время ожидают поставку нового диагностического прибора – видеобронхоскопа. Обновления позволят улучшить качество оказания узкопрофильной медпомощи. В год эндоскопическое обследование здесь проходят около полутора тысяч пациентов, в том числе из соседних районов.

Лариса Кривко, врач-эндоскопист поликлиники Мядельской центральной районной больницы:

Планируется покупать две новые моечные машины для обработки эндоскопов, а также планируется установка сушильного шкафа. За счет моечных машин, которые поступят к нам для работы, мы сможем полностью сделать обработку эндоскопов механизированным способом, то есть уйти от ручной обработки.

Качественную и доступную медпомощь в Мядельском районе оказывают не только в райцентре. В наиболее отдаленных населенных пунктах курсирует мобильный ФАП. Амбулатория на колесах оснащена всем необходимым. Здесь проводят вакцинацию, диспансеризацию, лабораторные исследования и реализуют медикаменты.