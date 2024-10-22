В Минской области накопали 1 миллион тонн сахарной свёклы

Минская область лидирует в уборке сахарной свеклы. Хозяйства показывают высокие темпы и уже перешагнули экватор, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Культура стратегическая для пищевой промышленности. В центральном регионе под нее отвели около 40 тысяч гектаров. Накопали 1 миллион тонн свеклы. Половину уже отправили на переработку. Сладкий корнеплод выращивают в 17-ти районах области, в том числе и в Столбцовском. Так, в хозяйстве «Великий Двор» первую партию сдали на сахарный комбинат еще в середине сентября. Урожайность раннего сорта достигла шестисот центнеров с гектара. Всего же планируют накопать 8 тысяч тонн сахарной свеклы.

Геннадий Безушко, главный агроном сельхозпредприятия «‎Великий Двор»:

Получаем примерно то, что и планировали, – порядка 600-700 центнеров. Мы на это вкладывали затраты: затраты по защите, затраты минеральных удобрений, затраты в семенах на эту урожайность, чтобы получить рентабельность порядка 20-30 %. Заложили демоопыты по просьбе сахарного завода. Там и белорусская свекла. Показала достаточно неплохой результат и по сахару, и по урожайности.

В 2024 году с полей сладкий корнеплод начали убирать на две недели раньше. Темпы работ опережают прошлогодние. Радует и урожайность – почти 500 центнеров с гектара. Убирать сахарную свеклу будут до начала ноября.