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В Минской области накопали 1 миллион тонн сахарной свёклы

22 октября 2024 13:56
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Минская область лидирует в уборке сахарной свеклы. Хозяйства показывают высокие темпы и уже перешагнули экватор, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области накопали 1 миллион тонн сахарной свёклы-2

Культура стратегическая для пищевой промышленности. В центральном регионе под нее отвели около 40 тысяч гектаров. Накопали 1 миллион тонн свеклы. Половину уже отправили на переработку. Сладкий корнеплод выращивают в 17-ти районах области, в том числе и в Столбцовском. Так, в хозяйстве «Великий Двор» первую партию сдали на сахарный комбинат еще в середине сентября. Урожайность раннего сорта достигла шестисот центнеров с гектара. Всего же планируют накопать 8 тысяч тонн сахарной свеклы.

В Минской области накопали 1 миллион тонн сахарной свёклы-4

Геннадий Безушко, главный агроном сельхозпредприятия «‎Великий Двор»:
Получаем примерно то, что и планировали, – порядка 600-700 центнеров. Мы на это вкладывали затраты: затраты по защите, затраты минеральных удобрений, затраты в семенах на эту урожайность, чтобы получить рентабельность порядка 20-30 %. Заложили демоопыты по просьбе сахарного завода. Там и белорусская свекла. Показала достаточно неплохой результат и по сахару, и по урожайности.

В 2024 году с полей сладкий корнеплод начали убирать на две недели раньше. Темпы работ опережают прошлогодние. Радует и урожайность – почти 500 центнеров с гектара. Убирать сахарную свеклу будут до начала ноября.

# Уборочная кампания

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