Как рождался гимн Беларуси? Рассказываем историю создания Государственного символа Беларуси

Новости Беларуси. Известно, что ранее во второе воскресенье мая в Беларуси отмечался День белорусского флага и герба. На этот раз список стал полным. Мы отдаем дань уважения и гимну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многом это заслуга активистов БРСМ. Именно они предложили главе государства расширить значимость праздника. В результате по указу Президента весной 2023-го в один ряд с особым почитанием на государственном уровне становится и белорусский гимн. О том, как рождался – материал нашего корреспондента Татьяны Сидоренко. Комиссия по проведению конкурса на создание текста и музыки гимна Беларуси была утверждена в январе 2002-го. Свои музыкальные варианты представили сразу нескольких творческих дуэтов. Слова и нотная партитура раскладывались по буквам и тактам. Каждый понимал, если герб и флаг – это лицо страны, то гимн – ее душа и голос.

Никита Пахомов, руководитель по военно-патриотическому воспитанию СШ № 27 Минска:

Это отражение самого государства, отражение его души, отражение его политики, движения, его курса, отношения народа и позиции народа вообще в мировом сообществе. Исполнение вариантов гимна во время конкурсного отбора, на котором присутствовал глава государства, доверили оркестру Вооруженных Сил Беларуси под руководством ныне заслуженного артиста, дирижера Александра Федорова. Тонкости такого важного для страны дня Александр Владимирович помнит до сих пор. Как отмечает, все варианты были достойны уважения. Президент сказал – пусть белорусы сами сделают свой выбор.

Никита Пахомов:

В СМИ, газетах были напечатаны все эти варианты. В результате наибольшее количество голосов (около 43 %, если не ошибаюсь) набрали слова и музыка гимна, который сейчас является государственным гимном: «Мы, беларусы – мірныя людзі». Эталонную запись гимна делали в большой студии Дома радио. Потоки волнения и энергии буквально бурлили в ее стенах. Расширенный состав оркестра, хор, звукооператоры и оранжировщики – все были нацелены на результат. «Мы, беларусы – мірныя людзі» – первые аккорды рожденного гимна у каждого зазвучали камертоном в сердце.