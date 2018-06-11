Неделя белорусской кухни: где проходит и почём блюда?

Новости Беларуси. Куда пойти попробовать национальной еды, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Кирилл Фёдоров, соорганизатор Недели белорусской кухни, шеф-повар:

На сайте Главного управления потребительского рынка есть список участников – кафе и ресторанов города, которые будут принимать участие в этой неделе.

Можно ознакомиться.

Действительно, всё меню будет одинаковым – по одинаковой рецептуре, по одинаковой ценовой политике. Вообще, я считаю, что фестиваль белорусской кухни – это хорошая альтернатива всяким гастро-фестам, уличным стрит-фудам за счёт того, что ценовая политика доступна любому человеку. Цена очень бюджетная.

В Минске стартует Неделя белорусской кухни. Какие уникальные блюда будут представлены?