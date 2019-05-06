«Небольшой подарок»: в Могилёве обустроили спуск в городском парке

Новости Беларуси. Благоустроенный спуск появился у жителей Могилева. Такой подарок получили гости и жители города в канун Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Благоустроенный спуск появился у жителей Могилева. Такой подарок получили гости и жители города в канун Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надежные перила и дорожное покрытие соединили два больших района.
Нина Корниенко, жительница Могилева:
Конечно, большое спасибо за то, что сделали. Очень хорошо. Для нас это очень важно, что мы, пенсионеры, не забыты.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тут достаточно крутой спуск, у людей это была давняя проблема. Здесь стояли деревянные временные перила, не очень хорошие, скажем мягко. Поэтому мы решили, что с учетом этих светлых праздников – и поминовения всех предков, и самого великого праздника, 9 Мая – такой небольшой подарок.
Благоустроенный спуск находится на территории городского парка. Здесь ежедневно гуляет большое количество людей. Многие используют эту дорогу, чтобы добраться на работу, отвести детей в школу. Теперь время, потраченное на путь, сократится в разы.