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«Небольшой подарок»: в Могилёве обустроили спуск в городском парке

06 мая 2019 12:21
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Новости Беларуси. Благоустроенный спуск появился у жителей Могилева. Такой подарок получили гости и жители города в канун Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Небольшой подарок»: в Могилёве обустроили спуск в городском парке-1

Надежные перила и дорожное покрытие соединили два больших района.

«Небольшой подарок»: в Могилёве обустроили спуск в городском парке-4

Нина Корниенко, жительница Могилева:
Конечно, большое спасибо за то, что сделали. Очень хорошо. Для нас это очень важно, что мы, пенсионеры, не забыты.

«Небольшой подарок»: в Могилёве обустроили спуск в городском парке-7

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тут достаточно крутой спуск, у людей это была давняя проблема. Здесь стояли деревянные временные перила, не очень хорошие, скажем мягко. Поэтому мы решили, что с учетом этих светлых праздников – и поминовения всех предков, и самого великого праздника, 9 Мая – такой небольшой подарок.

«Небольшой подарок»: в Могилёве обустроили спуск в городском парке-10

Благоустроенный спуск находится на территории городского парка. Здесь ежедневно гуляет большое количество людей. Многие используют эту дорогу, чтобы добраться на работу, отвести детей в школу. Теперь время, потраченное на путь, сократится в разы.

# Государственная социальная политика # общество # Нина Корниенко # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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