Что покроет страховка, если затопили соседи? Узнали в «Белгосстрахе»

Новости Беларуси. Мой дом – моя крепость. Однако про столичную пятиэтажку на Волгоградской, 39а так не скажешь, сообщили в проекте « Решение есть! » на СТВ. Пьяные разборки, крики, тараканы и регулярные потопы. Более 20 лет две соседки, живущие на первом и втором этажах, не могут договориться.

Андрей Капуста, начальник управления страхования имущественных интересов граждан БРУСП «Белгосстрах»:

Сегодня на рынке действует множество страховых продуктов, которые предоставляют механизмы финансовой защиты при повреждениях такого рода водой и не только. Можно застраховать одну квартиру либо отдельные помещения этой квартиры, конструктивные элементы, элементы отделки, установленное оборудование. Если застраховать на сумму 10 тысяч, годовой взнос составит 60 рублей или 5 рублей в месяц. При наступлении страхового случая главное обратиться в жилищно-эксплуатационную организацию и в страховую компанию. Согласно постановлению Совета министров, решение о страховом случае мы принимаем на основании документов компетентных органов. Ущерб при этом определяется по стоимости аналогичных материалов и действующим в республике расценкам на ремонтно-строительные работы.