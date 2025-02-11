Небезопасная красота – чем грозит мнимая экономия на косметологических услугах?

Небезопасная красота. В Минске возбуждено уголовное дело против директора организации, где оказывали косметологические услуги без лицензии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клиентам предлагали такие процедуры, как увеличение губ и ботулинотерапия. Но инъекции выполнялись без документов, подтверждающих безопасность их применения. В руках псевдокосметолога побывали не менее 70 человек. Чем грозит мнимая экономия на популярных услугах и как в гонке за красотой не потерять лицо? В теме разбиралась Влада Родовская.

Одна из самых востребованных белорусами и не только областей медицины – косметология. Реалии XXI века. Каждый мечтает стать улучшенной версией себя. Женщины или мужчины хотят продлить молодость посредством процедур и инъекций. Правда вот такие уколы красоты от бьюти-лекарей могут стоить серьезных проблем со здоровьем. Особенно, если выбирать специалиста, ориентируясь лишь на красиво оформленные соцсети и количество лайков с подписчиками. В гонке за стандартами красоты можно проиграть по-крупному.

Ирина Киреева, начальник управления контроля медицинской деятельности Министерства здравоохранения Беларуси:

Эти процедуры могут иметь серьезные последствия. При неправильном проведении, при использовании некачественного оборудования либо лекарственных средств. И осложнения зачастую достаточно грозные. Мы в своей практике имеем жалобы на ожоги, рубцовые изменения, пигментацию, деформацию кожи и структур. Ежегодно жертвами псевдокосметологов становятся десятки женщин. Подпольные кабинеты и студии, а вместо качественной косметики и препаратов – купленные на маркетплейсах материалы. Стоимость процедуры хоть и ниже чем в медцентрах у квалифицированных врачей, да только такая экономия, как правило, чревата последствиями.

Елена Квитун, старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и косметологии Белорусского государственного медицинского университета:

Бывали случаи, что пациент приходил с филерами в губах, просил каким-то образом растворить, решить эту проблему, но мы понимали что там вместо заявленной гиалуроновой кислоты было что-то другое, что не поддается никаким методам коррекции. В Беларуси все косметологические услуги – от подтяжки лица до увеличения губ – подлежат обязательному лицензированию. Более того, проводить любого рода процедуры имеет право лишь врач с высшим образованием и только в специализированном медцентре.