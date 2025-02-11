Семейные обереги и атрибуты многих обрядов – показываем рушники, которым более 100 лет

Песни льются рекой и бережно сохраняют традиции. Если вы путешествуете по Докшицкому району, вам непременно стоит побывать в деревне Городище. В сельской библиотеке-клубе создали уникальный этноуголок. Идею подарил брендовый праздник «Рушник как судьба». Этот атрибут сопровождал наших предков от рождения до смерти, был семейным оберегом и участвовал во многих обрядах.

Анастасия Макеева, корреспондент:

У вас большая коллекция рушников, вот расскажите, сколько лет самому старому?