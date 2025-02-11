Семейные обереги и атрибуты многих обрядов – показываем рушники, которым более 100 лет
Песни льются рекой и бережно сохраняют традиции. Если вы путешествуете по Докшицкому району, вам непременно стоит побывать в деревне Городище. В сельской библиотеке-клубе создали уникальный этноуголок. Идею подарил брендовый праздник «Рушник как судьба». Этот атрибут сопровождал наших предков от рождения до смерти, был семейным оберегом и участвовал во многих обрядах.
Анастасия Макеева, корреспондент:
У вас большая коллекция рушников, вот расскажите, сколько лет самому старому?
Татьяна Ивановская, библиотекарь:
Ім усім больш за 100 гадоў, некаторыя і я прывозіла са сваёй вёскі. У бібліятэцы-клубе працуюць два клубы «Жаночыя сакрэты» і клуб «Скарбніца», прыязджаюць да нас вучні раёна. Нават былі ў нас студэнты з Санкт-Пецярбурга, з Наваполацка, цікавяцца.
Фольклористка Юзефа Иосифовна – энциклопедия сельской жизни. Вместе с ней мы заглянули в домашнюю мастерскую. Чтобы получить нитки и соткать добротное полотно на кроснах, нужно было потрудиться. Лен высушивали в бане. Сухой и горячий мяли, чтобы получить кудель. А затем выбивали из нее костру. Кстати, именно от этого слова пошло название месяца – кастрычнiк.
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