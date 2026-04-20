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Новости по тегу #Ирина Киреева

В Беларуси заработал новый РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации! Пообщались с директором
20 апреля 2026 13:57

В Беларуси заработал новый РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации! Пообщались с директором

В Минздраве напомнили о недопустимости оказания медуслуг без лицензии
01 сентября 2025 08:40

В Минздраве напомнили о недопустимости оказания медуслуг без лицензии

Небезопасная красота – чем грозит мнимая экономия на косметологических услугах?
11 февраля 2025 14:06

Небезопасная красота – чем грозит мнимая экономия на косметологических услугах?

В Беларуси школьников с коронавирусной инфекцией освободят от выпускных экзаменов
29 мая 2020 17:17

В Беларуси школьников с коронавирусной инфекцией освободят от выпускных экзаменов

В Беларуси изменены правила прохождения медосмотров
08 октября 2019 14:40

В Беларуси изменены правила прохождения медосмотров

Показываем новую поликлинику, где будут обслуживаться спортсмены во время II Европейских игр
21 мая 2019 07:44

Показываем новую поликлинику, где будут обслуживаться спортсмены во время II Европейских игр

Обменять сигареты на сувениры и посетить мобильный медцентр. Как будут заботиться о здоровье гостей во время II Европейских игр
12 февраля 2019 18:04

Обменять сигареты на сувениры и посетить мобильный медцентр. Как будут заботиться о здоровье гостей во время II Европейских игр

Мария Василевич и Александр Романьков получили звания «Звездных послов II Европейских игр 2019 года»
12 февраля 2019 14:09

Мария Василевич и Александр Романьков получили звания «Звездных послов II Европейских игр 2019 года»

Новые правила выдачи больничных: что изменится для белорусов с 31 января
31 января 2019 14:38

Новые правила выдачи больничных: что изменится для белорусов с 31 января

С 1 февраля получить больничный лист можно будет и в платных клиниках
13 января 2016 09:52

С 1 февраля получить больничный лист можно будет и в платных клиниках