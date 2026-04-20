Новости по тегу #Ирина Киреева

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Киреева, директор РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, главный внештатный медицинский эксперт-реабилитолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, кандидат медицинских наук.
Важно помнить, что предпринимательская деятельность в сфере медицины без лицензии – это нарушение, которое предусматривает административную или уголовную ответственность.
В Беларуси все косметологические услуги – от подтяжки лица до увеличения губ – подлежат обязательному лицензированию. Более того, проводить любого рода процедуры имеет право лишь врач с высшим образованием и только в специализированном медцентре.
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