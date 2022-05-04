«Не знали точного места захоронения». Семья погибшего на войне Фёдора Шаселя только в 2019 году побывала на его могиле

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Кристина Юрашевич, ученица гимназии № 50 Минска:
Мой прапрадедушка Шасель Федор Семенович родился в 1909 году. Ушел на войну в июле 1944 года, оставил жену с тремя маленькими дочками. Самой старшей из них было пять лет, а самой маленькой, моей прабабушке Маше, пару месяцев. Федор Семенович был красноармейцем и служил в стрелковой дивизии. Он принимал участие в наступательных операциях на территории Литвы. В нашей семье сохранилось письмо, которое Федор Семенович написал своей семье в октябре 1944 года: «Добьем врагов, этого паразитого зверя, что жрет людей, и приедем домой. Если что-нибудь случится, то я вас прошу, чтобы не скучали, знали, что за правое дело». Он верил в Победу. К сожалению, через два дня после написания письма дедушка погиб в ходе наступательной операции. Бабушке принесли похоронку.
Кристина Юрашевич:
В невыносимо бедное и опасное время она осталась одна с тремя детьми, но вырастила трех прекрасных дочерей. Для меня они – прабабушка Маша, прабабушка Женя и прабабушка Леля. Все годы мы не знали точного места захоронения моего прапрадедушки, но несколько лет назад Министерство обороны России рассекретило архивы о Великой Отечественной войне. Оказалось, дедушку похоронили в братской могиле в 44-м году недалеко от места битвы – недалеко от Каунаса. Мы нашли это место и впервые посетили его в 2019 году – это огромное событие для нашей семьи, которое мы ждали 75 лет. Спасибо герою моей семьи, спасибо героям моей страны.
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