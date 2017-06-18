Не жестокость, а закон природы: почему охотники всего мира едут в Беларусь, каковы правила и сколько стоит убить зубра

Новости Беларуси. В технологии охоты мало что изменилось за сотни лет. В средние века на наших землях это было королевское развлечение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На современный манер – элитный отдых. И немало белорусов и иностранцев, которые готовы потратиться ради этих ни с чем не сравнимых ощущений.

Олег Кривеня, охотник:

Очень захватывающая охота на тетерева. Представьте: весна ранняя, сидишь в шалаше один долго-долго, потом прилетает тетерев, с шумом садится.

Искреннее чувство к любимому хобби – в каждой охотничьей истории Олега Кривени. Мужчина – потомственный охотник. Лесные законы знает с детства. И уже почти 40 лет занимается охотой на профессиональном уровне.

Частный музей в его доме всецело погружает в мир дикой природы и человеческой страсти. Здесь собраны на память чучела обитателей белорусских лесов. Особая гордость – трофейные рога лося и оленя с отметкой «золотая медаль». Коллекция оружия, фотографии, а у камина – шкура медведя, добытого на Байкале.

Олег Кривеня, охотник:

Вероятнее всего, все спонтанно, не планомерно начиналось. Добыл, сделал чучело, понравилось. Оформил красивую комнату, где можно собраться после охоты, посидеть, подвести итоги охоты. И так постепенно. Эти все экспонаты я собирал лет 25.

За столом в этой комнате не раз сидели поляки, россияне, китайцы. Язык охоты – он международный. И очень часто пути ведут именно в Беларусь. Большое разнообразие зверей и вариантов добычи, комфортные домики и обученные собаки – ощутить вкус нашей национальной охоты иностранцы могут сполна.

Михаил Горбач, инженер по охотничьему хозяйству Гродненского лесхоза:

Имеются такие позиции, которых в Европе не встретишь. То есть это охота на глухаря весной, охота весенняя на вальдшнепа. На селезней уток. У нас возможна охота на волка, поскольку в Европе волк является краснокнижным животным.

Уже скоро в Гродненском районе, к слову, безвизовой зоне, ждут две группы охотников из Финляндии, а пока готовят вольер с копытными. Это новинка. На площади почти в 130 гектаров выращиваются олени и лани. На них мы и выходим вместе с опытным охотником Иваном Мезио.

Иван Мезио, охотник:

Постоянно в сезон на утку, на кабана, на зайцев хожу часто на охоту. Без охоты жить не могу.

Проверим. Первый вариант – охота из засады. Эта вышка выходит прямо на луг, где греется на солнце рогато-пятнистое семейство. Стрелять в любого не получится. Руководитель охоты определяет цель.

Как по расписанию – обед. И вот копытные на диспозиции.

В охоте из засады главное выдержка. Спешить стрелять здесь нельзя – можно спугнуть животное. Нужный олень должен подойти к нам как минимум на 50 метров.

Так на вышке можно просидеть и пять часов. Куда подвижнее метод выслеживания добычи. Тут надо активно двигаться и быстро принимать решения, чтобы поразить цель 16-м калибром.

А этот зверь – мечта охотников всего мира. Эксклюзивный трофей только в Беларуси. Популяция зубра в Гродненской области считается самой перспективной в стране.

Александр Сасимович, главный специалист охотничье-рыболовного хозяйства:

Один клиент был из Бельгии, второй литовец. По моей просьбе туроператор делает на память снимки добытых. Сколько таких снимков? Много. Еще в городе вся квартира завешена.

Александр Сасимович рассказал, что в 2016 году нашлось шесть иностранных смельчаков на схватку с белорусским гигантом. Голову зубра коллекционеры ставят в один ряд с трофеями слона, носорога, леопарда.

Только наличие изъяна у этого краснокнижного животного может стать поводом для отстрела.

Александр Сасимович, главный специалист охотничье-рыболовного хозяйства:

Егерская служба отслеживает зубров, находит больных, которые ценность для нашей популяции уже не представляют. Мы их фотографируем, создается комиссия. В количестве 10 человек подписывает. Потом в Академию наук на согласование, в Минприроды на согласование. И только тогда с их разрешения мы можем проводить элиминацию зубра.

Теперь понятно, почему охота на зубра стоит 12 тысяч евро. За эти деньги иностранец увезет только голову и шерсть – все, что можно перемещать через границу. Мясо вывозить из страны строго запрещено. Такова цена за бесценный трофей.

Кстати, едут в Беларуси и еще за одним редким видом охоты – с арбалетом.

Виталий Дудук, охотник:

Когда добываешь зверя стрелой, он не получает такого гидроудара пулей, то есть стрела проходит по мягким тканям, получается большой раневой канал, зверю не так больно.

Виталий Дудук увлекся метательным оружием два года назад. Такая охота – целая наука. Сначала надо подготовить место. На дереве закрепляется тристенд. С его помощью охотник взбирается по стволу на восемь метров. Арбалет поднимает с помощью веревки. На высоте удобно поджидать кабана или косулю. Результативность зависит от смекалки.

Виталий Дудук, охотник:

Когда хочется добыть трофейного зверя, можно его подманить – это самка косули.

Стрела летит со скоростью 118 метров в секунду и пронзает зверя насквозь. Во многих странах арбалет запрещен, но Виталий считает это честным способом охоты.

Виталий Дудук, охотник:

Охота с арбалетом требует от охотника большей отдачи, большей затраты времени, сил. И в то же время она более интересная. В том плане, что со зверем ты получаешься вообще на равных. То есть здесь дистанция 20-30 метров.

Охота в Беларуси в средние века считалась королевским развлечением. Такой имидж закрепился за нашей страной. Научно доказано: грамотный подход к охотничьему туризму – путь к улучшению популяций животных. А деньги от охоты идут на сохранение вымирающих видов.