Кто быстрее запеленает ребенка и лучше нарисует на асфальте: День отца отметили минчане в парке Горького 18 июня

Новости Беларуси. В Беларуси 18 июня отмечают День отца. Неофициальный праздник уже по традиции в нашей стране проходит в третье воскресенье лета. В парке Горького сотни семей решили провести этот день вместе, папы соревнуются в скорости пеленанания, учат детей рисовать и даже рыбачить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению психологов, этот день подчеркивает роль сильной половины человечества в воспитании ребенка. Хороший отец может все, что угодно: и на асфальте рисовать, и стихи читать, и даже пробежать эстафету. 18 июня белорусские папы и те, кто только готовится ими стать, доказали это на собственном примере.

Консультации, посвященные теме воспитания детей отцами, в парке Горького проводят врачи-педиатры. Законодатели уже начали рассматривать вопрос введения этого праздника в список государственных.