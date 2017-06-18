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Кто быстрее запеленает ребенка и лучше нарисует на асфальте: День отца отметили минчане в парке Горького 18 июня

18 июня 2017 13:31
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Новости Беларуси. В Беларуси 18 июня отмечают День отца. Неофициальный праздник уже по традиции в нашей стране проходит в третье воскресенье лета. В парке Горького сотни семей решили провести этот день вместе, папы соревнуются в скорости пеленанания, учат детей рисовать и даже рыбачить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто быстрее запеленает ребенка и лучше нарисует на асфальте: День отца отметили минчане в парке Горького 18 июня-1

По мнению психологов, этот день подчеркивает роль сильной половины человечества в воспитании ребенка. Хороший отец может все, что угодно: и на асфальте рисовать, и стихи читать, и даже пробежать эстафету. 18 июня белорусские папы и те, кто только готовится ими стать, доказали это на собственном примере.

Консультации, посвященные теме воспитания детей отцами, в парке Горького проводят врачи-педиатры. Законодатели уже начали рассматривать вопрос введения этого праздника в список государственных.

# общество # Дети и родители

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