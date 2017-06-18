«За медика!» В честь профессионального праздника врач из Гродно совершил прыжок с парашютом

Новости Беларуси. Герой сюжета, кстати, врач Дню медицинского работника посвятил личный прыжок с парашютом. Увлечение экстремальным спортом не мешает Юрию Омельянчику быть ассом в операционной. Напротив, хирург утверждает, что прыжки с парашютом заряжают его позитивной энергией и помогают держать себя в отличной форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким коллеги его видят каждый день. Всегда собранный, уравновешенный и настоящий асс в операционной. И сильно удивятся, когда узнают, что их заведующий отделением на высоте не только в рабочее время. Белая медицинская форма в этот раз на высоте в 1000 метров смотрится вполне логично. Ведь этот прыжок Юрий Омельянчик выполнил в честь своего профессионального праздника. Три секунды свободного падения и над головой небом наполнилась радуга. Так жизнь играет новыми красками.

Юрий Омельянчик, заведующий 4-ым фтизиатрическим отделением Гродненского областного клинического центра «Фтизиатрия»:

Как ощущения? Отличные. Здесь других не бывает. Здесь всегда так. Одухотворенные и воодушевленные люди. Этот прыжок на счету гродненского врача 286-й. Впервые небо он покорил в 25 лет – тогда это было, скорее, любопытство. Потом строил карьеру – тут не до прыжков, ведь Юрий из династии медиков. И лишь в 34 года он, уже профессиональный хирург, совместил профессию с парашютным спортом.

Юрий Омельянчик, заведующий 4-ым фтизиатрическим отделением Гродненского областного клинического центра «Фтизиатрия»:

Мы здесь иногда и ночуем, и поднимаемся в пять часов утра, чтобы приехать на аэродром. А иногда поднимаемся в два ночи, чтобы поехать в Барановичи, Лиду или Минск. Небо зовет, небо затягивает. И уже потом не отпускает.

Константин Царик, директор гродненского аэроклуба:

У него очень много прыжков. Прыгает со спортивным парашютом, на показательных выступлениях. Он как спортсмен вполне состоялся. Правда, 15 лет назад начиналось все далеко не романтичною Новичку то не хватало парашюта, то сильный ветер мешал полетам. Шесть раз он уезжал с аэродрома ни с чем. Но продолжал верить в мечту детства. Но с земли по-прежнему неустанный контроль. Здесь нет места ошибке. За техникой выхода из самолета инструкторы следят в бинокль. Правильно он называется ТЗК – труба зенитная командирская. Но здесь его в шутку именуют «тяжелая зеленая коробка».

Профессиональные парашютисты – люди не суеверные. Не верят в приметы, прыгают даже в пятницу 13-го. И признают лишь один оберег.