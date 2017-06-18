«Посвящали мальчиков в рыцари, мазали пальцы краской»: традиции детских летних лагерей СССР в воспоминаниях очевидцев

Летние каникулы советского ребенка всегда были полны приключений. Многих отправляли к бабушке в деревню. Кто-то уезжал с родителями на юга. Но большинство паковали чемоданы на новую смену в оздоровительный лагерь. Первые шаги в самостоятельную жизнь, когда можно было есть по ночам конфеты, меняться нарядами с подружками, играть в «бутылочку» и в первый раз в жизни поцеловаться, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Такую ностальгию вызывает у Эллы Михайловны родной лагерь «Энергетик». В 1985 году пионеркой она приехала сюда отдыхать по путевке, а сегодня воспитывает здесь новое поколение детей.

Преподаватель по классу гитары в столичной средней школе, она с радостью придумывает с ребятами творческие номера и вспоминает, как семиклассницей просыпалась под звуки горна и вместе с отрядными друзьями делала зарядку.

Элла Воронец, воспитатель 5-го отряда оздоровительного лагеря «Энергетик»:

Конечно, ощущения были приятные, потому что по сравнению с другими лагерями, здесь были корпуса, теплая вода на этаже. Хотя другие лагеря, в которых деревянные домики, тоже имели свою прелесть. У нас был какой-то дух соревновательный, чтобы в корпусах и комнатах было чисто. И сейчас есть такая игра – «Зарница» – когда приезжает подшефная воинская часть, приходят солдаты, которые, как в армии: «Рота, подъем!» они очень быстро должны одеться, встать, убраться. Потом у них есть соревнования: прыжки в длину, метания, причем вместе с вожатыми.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Вот такая коммунальная комната, в которой жили совершенно разные девочки. Нас было 10 человек, я помню, что было больше кроватей. И тумбочку я разделяла с какой-то подружкой. Девочка занимала больше пространства, которое по совести можно было поделить в этой тумбочке, но как-то мы выживали в этой ситуации. Лагерное лето 1974 года в «Энергетике» навсегда осталось в памяти архитектора Галины Левиной. И как смотрели с подружками фильмы на летней эстраде, и, конечно, как мазали мальчиков по ночам клубничной пастой. Как сейчас она помнит мелькающие поля за окном и свой клетчатый легкий чемоданчик, когда ехала в автобусе, полном незнакомых людей. Сначала всегда было немного боязно. Но в этом и прелесть лагеря, ведь он учит жизни в обществе: выбирать себе роли, находить друзей, решать конфликты. И в конце смены снова появляется грусть, но уже от расставания с новыми знакомыми.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Здесь мы ходили на костры, это были большие костры. Мы выходили куда-то в лес, за пределы. Ощущение такое, что что-то теплое брали с собой, потому что было холодно. И еще интересный момент. В то время была очень популярна песня «Потолок ледяной, дверь скрипучая». Хит того времени. И мы очень любили кривляться под эту песню. Кто-то пел и все остальные изображали из себя вокально-инструментальной ансамбль.

Владимир Воложинский, ведущий научный сотрудник музея истории города Минска:

На линейке происходило открытие дня: подымался флаг, отряды пересчитывались, пионервожатые давали раппорт, что отряд готов. После торжественной утренней линейки и поднятия флага строем шли на завтрак. После завтрака обычно, особенно в первой половине смены, проходили тренировки, мы должны были выучить речевку, какую-то отрядную песню. Это все готовилось для того, чтобы провести родительский день и торжественное открытие лагеря, этой смены. Вообще, Днем рождения лагерной жизни в СССР по праву можно считать открытие Всесоюзного санаторного пионерского лагеря «Артек». Он расположился в одном из самых красивых уголков Крыма – на берегу моря у Медведь-горы – и был связан с именем замечательного врача Зиновия Петровича Соловьева – начальника военно-санитарного управления Красной Армии.

Дело в том, что лагерь был основан как санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. Вы удивитесь, но первая смена располагалась всего в четырех брезентовых палатках. И только с 60-х годов начали строить «Большой Артек» по проекту архитектора Полянского. А минчан радовал белорусский «Артек» – элитный лагерь «Зубренок» на берегу живописной Нарочи.

Захватывающие игры в волейбол и футбол помнит Владимир Воложинский. Он до сих пор бережно хранит медали о спортивных достижениях в «Зубренке». Особенно запомнился пионервожатый, который разрешал детям купаться в озере во время тихого часа.

Владимир Воложинский, ведущий научный сотрудник музея истории города Минска:

На тихом часе, конечно же, мало кто спал, это было исключением, когда несколько человек могли спать или пол-отряда. Обычно кидались подушками, летели перья, прибегали воспитатели, успокаивали. У нас был пионервожатый, он выполнял свой интернациональный долг в одной из африканских стран, он для нас был большим авторитетом, рассказывал интересные истории со своей службы, сам был спортивного телосложения, владел приемами самбо, каратэ. Вот он с нами сходил в поход, организовал, ночевали в палатках, костер, песни, еда из котелка. Это было очень здорово. Во главе каждого отряда были вожатые. Как правило, ими становились студенты педагогических вузов и других институтов, они стремились провести лето интересно и одновременно поработать. Одним словом, энтузиасты. Вожатые обязательно проходили специальные курсы или отправлялись на недельный инструктаж в спецлагерь. Своего папу-вожатого в лагере «Строитель» в деревне Волковичи на всю жизнь запомнила Галина Левина. Его воспитанниками была творческая молодежь, они вместе разрисовывали лагерные деревянные домики. Галина Левина сохранила письма родителей, которые те писали ей летом.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Бабушка пишет, чтобы не простыть после бани. Мне пишут, чтобы я использовала возможность летом играть на фортепиано, читать книги в библиотеке и смотреть фильмы. Еще очень интересный момент – конечно, встреча с родителями. Владимир Воложинский, ведущий научный сотрудник музея истории города Минска:

Все готовились, раненько вставали, наглаживались, что-то чистое новое одевали и встречали родителей. Родители рассаживались, а все отряды выступали со своей самодеятельностью. Юные строители коммунизма часто помогали по хозяйству местным колхозам.

Маршировали под звуки барабана и пели военные песни у высокого костра. Идеологическо-патриотическое воспитание, наряду с оздоровлением в лесных массивах и спортивными эстафетами, было одно из главных. Каждый пионер носил свой галстук с честью и знал, что он для всех ребят пример. А каждый вожатый старался развить лучшие качества в ребенке. Оттого советское поколение росло очень ответственным и скромным. Современные дети совсем другие, – признается Элла Михайловна. Элла Воронец, воспитатель 5-го отряда оздоровительного лагеря «Энергетик»:

Просто они раскрепощенные, они свободные. Раньше воспитатель для отдыхающего ребенка – это был человек, которому поклонялись, которого любили, уважали с первого слова. А сейчас дети говорят о том, что у них есть свои права, но не знают, какие у них обязанности.

Ирина Сержанович, библиотекарь оздоровительного лагеря «Энергетик»:

В то время у нас не было интернета, мобильных телефонов, и поэтому мы читали только книжки. Читали прямо под одеялом с фонариком. А в настоящее время дети интересуются книжками, но не настолько. Есть дети очень грамотные. Книжка «Атомная бомба» насколько их интересует, они хотят знать историю. Но любят дети больше, конечно, побегать, поиграть на улице. На дежурство в столовой всегда была масса претендентов, ведь после чистки картошки и мытья полов можно было организовать себе двойную порцию пюре с любимыми сосисками. Но проголодавшимся всегда можно было взять в столовой хлеба. А вечера после дискотек заканчивались, по традиции, страшилками на ночь про «черную руку». С середины 60-х в советских лагерях начали организовывать развивающие и творческие кружки, команды КВН. Лагерь перестал быть сугубо идеологическим. Каждая смена была полна концертов и событий, оттого спрос на путевки в профсоюзах был невероятно высоким. Элла Воронец, воспитатель 5-го отряда оздоровительного лагеря «Энергетик»:

Осталось яркое впечатление: мы мальчиков посвящали в рыцари, воспитатель наша зажигала свечи, мы придумывали мальчикам испытания. Мы говорили: «Клянешься ли ты уважать, быть всегда на защите девочек?» Мы краской мазали пальчик – кровью ты распишешься. Ноготком нажимали. И потом наши мальчики ходили гордые. Из лагеря привозили песни, боевые шрамы на коленях и, конечно, новые модные выражения. Времена меняются, а традиции с пионерскими кострами в завершении смены остаются. Директор «Энергетика» Татьяна Владимировна вместе с опытными педагогами стремятся раскрыть в новом поколении самые лучшие задатки и оторвать их хотя бы на лето от телефонов и интернета, научить смотреть на мир и людей вокруг. К слову, в Год науки у ребят есть еще и уникальная возможность совершенствовать свои знания. Более семи тысяч детей в 2017 году отдохнут в профильных лагерях и почувствуют себя юными экологами и исследователями.