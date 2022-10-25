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«Не ждём февраль». Поликлиники Минска готовятся к раннему гриппу

25 октября 2022 14:10
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Новости Беларуси. В Минске активно проходит кампания вакцинации против гриппа. Уже охвачено около 20 % населения города, в том числе почти 90 тысяч детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Не ждём февраль». Поликлиники Минска готовятся к раннему гриппу-1

Работа в этом направлении ведется с начала октября. В медучреждениях в наличии все необходимые вакцины. Они адаптированы под различные мутации вируса. Прививаться от гриппа можно младенцам (начиная с шести месяцев). На особом контроле пациенты из группы риска. Это люди с хроническими заболеваниями, а также инвалиды и дети до трех лет. После проведения процедуры в организме вырабатываются необходимые антитела. Их действие сохраняется до 12 месяцев.

«Не ждём февраль». Поликлиники Минска готовятся к раннему гриппу-4

Дарья Петречук, врач-инфекционист 22-й городской детской поликлиники:
В этом году мы ждем ранний грипп, не ждем февраль, ждем декабрь, январь. Поэтому пока что еще у нас прививочная кампания. Сейчас как раз надо две недели, чтобы сформировался иммунитет. К началу сезона дети должны быть готовы.

«Не ждём февраль». Поликлиники Минска готовятся к раннему гриппу-7

Для детей, которые имеют противопоказания, либо не достигли необходимого возраста, важен эффект коллективного иммунитета. При нем вакцинируются члены семьи, детского коллектива и медработники. Для дополнительного информирования в некоторых медучреждениях установлена система радиооповещения населения о вакцинации.  

# Вакцинация # общество # Дарья Петречук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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