Начальник ОАЦ: идёт постоянно кибервоздействие на Беларусь, это извечная борьба снаряда и брони

Андрей Павлюченко, начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси:

Идет постоянно кибервоздействие, попытки кибервоздействия на инфраструктуру Республики Беларусь прежде всего. Это транспорт, энергетика, логистика. Это извечная борьба снаряда и брони. И нет предела совершенству. Ни одна страна в мире сейчас не может сказать, что достигла каких-то определенных высот или конечного результата, что все, мы победили, мы со всем справились, мы всего достигли. Это постоянный процесс. Чем более совершенной становится инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, тем более изощренными становятся попытки целых кибергрупп, киберпреступников взломать, похитить данные, уничтожить, шантажировать или парализовать некие системы.