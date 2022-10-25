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Начальник ОАЦ: идёт постоянно кибервоздействие на Беларусь, это извечная борьба снаряда и брони

25 октября 2022 14:10
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Новости Беларуси. Обеспечить безопасность важных объектов на случай кибератак, но без создания дополнительных центров – такую задачу поставил 25 октября глава государства перед участниками совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начальник ОАЦ: идёт постоянно кибервоздействие на Беларусь, это извечная борьба снаряда и брони-1

Подробностями с журналистами поделился руководитель Оперативно-аналитического центра. Андрей Павлюченко рассказал, что глава государства поручил доработать Концепцию национальной кибербезопасности, в результате чего должен получиться системный и масштабный документ, который сможет отвечать современным вызовам и угрозам.

Начальник ОАЦ: идёт постоянно кибервоздействие на Беларусь, это извечная борьба снаряда и брони-4

Андрей Павлюченко, начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси:
Идет постоянно кибервоздействие, попытки кибервоздействия на инфраструктуру Республики Беларусь прежде всего. Это транспорт, энергетика, логистика. Это извечная борьба снаряда и брони. И нет предела совершенству. Ни одна страна в мире сейчас не может сказать, что достигла каких-то определенных высот или конечного результата, что все, мы победили, мы со всем справились, мы всего достигли. Это постоянный процесс. Чем более совершенной становится инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, тем более изощренными становятся попытки целых кибергрупп, киберпреступников взломать, похитить данные, уничтожить, шантажировать или парализовать некие системы.

Начальник ОАЦ: идёт постоянно кибервоздействие на Беларусь, это извечная борьба снаряда и брони-7

Лукашенко: нужно создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны. Подробности.

# Национальная безопасность # общество # Андрей Павлюченко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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