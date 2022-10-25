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Обсуждают и проблемы наркомании среди подростков. В Крупской средней школе проводят декаду правовых знаний

25 октября 2022 14:10
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Новости Беларуси. Закон, ответственность и порядок. В крупской средней школе № 3 проходит декада правовых знаний и профилактики правонарушений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Обсуждают и проблемы наркомании среди подростков. В Крупской средней школе проводят декаду правовых знаний-1

Используют различные формы работы со школьниками. Это интерактивные площадки, круглые столы, беседы и лекции с участием представителей закона. Особое внимание профилактике противоправного поведения. Ребятам рассказывают о вреде употребления наркотиков. Участвуют все, начиная от первоклассников и заканчивая выпускниками. В течение учебного года такие декады проходят дважды. В этот раз она продлится до 24 октября.  

Обсуждают и проблемы наркомании среди подростков. В Крупской средней школе проводят декаду правовых знаний-4

Татьяна Слепцова, учитель средней школы № 3:  
Активное участие принимают субъекты профилактики. Крупский РУВД, крупский РОЧС, УЗ «Крупская ЦРБ», комиссия по делам несовершеннолетних и другие. Родители и законные представители также во всех воспитательных мероприятиях принимают участие. И надеемся, что вся проводимая работа должным образом будет отражаться на наших учащихся.  

Обсуждают и проблемы наркомании среди подростков. В Крупской средней школе проводят декаду правовых знаний-7

Клена Дроздова, учитель средней школы № 3:  
В рамках этой декады мы проводим классный час, который называется «Три шага к…». Классный час проходит в форме разговора по существу. Моя задача как классного руководителя сделать все, чтобы у детей сформировалось ответственное отношение к проблеме наркомании среди подростков.  

Обсуждают и проблемы наркомании среди подростков. В Крупской средней школе проводят декаду правовых знаний-10

Также в учреждении каждый второй четверг месяца проходит проект «Будущее без опасности». В школу приходят врачи Крупской центральной районной больницы. Медики проводят лекции с учениками на тему здорового образа жизни.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Клена Дроздова # Татьяна Слепцова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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