Обсуждают и проблемы наркомании среди подростков. В Крупской средней школе проводят декаду правовых знаний

Новости Беларуси. Закон, ответственность и порядок. В крупской средней школе № 3 проходит декада правовых знаний и профилактики правонарушений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Используют различные формы работы со школьниками. Это интерактивные площадки, круглые столы, беседы и лекции с участием представителей закона. Особое внимание профилактике противоправного поведения. Ребятам рассказывают о вреде употребления наркотиков. Участвуют все, начиная от первоклассников и заканчивая выпускниками. В течение учебного года такие декады проходят дважды. В этот раз она продлится до 24 октября.

Татьяна Слепцова, учитель средней школы № 3:

Активное участие принимают субъекты профилактики. Крупский РУВД, крупский РОЧС, УЗ «Крупская ЦРБ», комиссия по делам несовершеннолетних и другие. Родители и законные представители также во всех воспитательных мероприятиях принимают участие. И надеемся, что вся проводимая работа должным образом будет отражаться на наших учащихся.

Клена Дроздова, учитель средней школы № 3:

В рамках этой декады мы проводим классный час, который называется «Три шага к…». Классный час проходит в форме разговора по существу. Моя задача как классного руководителя сделать все, чтобы у детей сформировалось ответственное отношение к проблеме наркомании среди подростков.