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Будущий повар-кондитер осваивает молекулярную кухню, любит шить и читать. Парень показал, как готовит кнели

25 октября 2022 14:09
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Новости Беларуси. В Слуцке прошел областной этап республиканского конкурса профмастерства среди учащихся учреждений профессионального образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лучших выбирали в таких компетенциях, как «Кулинарное искусство» и «Хлебопечение». Первое место у Ивана Бурдыко. Будущий повар-кондитер учится в Борисовском государственном колледже.

Тонкости его кулинарного мастерства оценила наш корреспондент Мария Царикевич.

Будущий повар-кондитер осваивает молекулярную кухню, любит шить и читать. Парень показал, как готовит кнели-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Второй год подряд и первое место в области. Учащийся Борисовского государственного колледжа увлекается таким новым направлением, как молекулярная кухня.

Будущий повар-кондитер осваивает молекулярную кухню, любит шить и читать. Парень показал, как готовит кнели-4

Сейчас Иван Бурдыко на втором курсе. Будущий повар-кондитер всегда любил готовить блюда разных стран, а вот интерес к молекулярной кухне появился недавно. Но для того, чтобы создавать кулинарные шедевры, нужно продумать каждую деталь и знать технологию производства. А за этим стоит не только желание учащегося, но и опыт педагога.

Будущий повар-кондитер осваивает молекулярную кухню, любит шить и читать. Парень показал, как готовит кнели-7

Вероника Свита, преподаватель Борисовского государственного колледжа:
Мы рассматриваем новые тенденции. В лаборатории непосредственно, на практических занятиях он их отрабатывает с помощью, естественно, современного оборудования, новых технологий и современных ингредиентов, используя при этом различные альгинаты натрия.

Будущий повар-кондитер осваивает молекулярную кухню, любит шить и читать. Парень показал, как готовит кнели-10

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# Кулинария # общество # Мария Царикевич # Иван Бурдыко # Вероника Свита # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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