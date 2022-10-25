Будущий повар-кондитер осваивает молекулярную кухню, любит шить и читать. Парень показал, как готовит кнели
Новости Беларуси. В Слуцке прошел областной этап республиканского конкурса профмастерства среди учащихся учреждений профессионального образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лучших выбирали в таких компетенциях, как «Кулинарное искусство» и «Хлебопечение». Первое место у Ивана Бурдыко. Будущий повар-кондитер учится в Борисовском государственном колледже.
Тонкости его кулинарного мастерства оценила наш корреспондент Мария Царикевич.
Мария Царикевич, корреспондент:
Второй год подряд и первое место в области. Учащийся Борисовского государственного колледжа увлекается таким новым направлением, как молекулярная кухня.
Сейчас Иван Бурдыко на втором курсе. Будущий повар-кондитер всегда любил готовить блюда разных стран, а вот интерес к молекулярной кухне появился недавно. Но для того, чтобы создавать кулинарные шедевры, нужно продумать каждую деталь и знать технологию производства. А за этим стоит не только желание учащегося, но и опыт педагога.
Вероника Свита, преподаватель Борисовского государственного колледжа:
Мы рассматриваем новые тенденции. В лаборатории непосредственно, на практических занятиях он их отрабатывает с помощью, естественно, современного оборудования, новых технологий и современных ингредиентов, используя при этом различные альгинаты натрия.
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