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«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину

12 мая 2024 15:06
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Слова клятвы главным символам государства звучали 12 мая по всей стране. Молодые белорусы дали обещание беречь и защищать свою Родину, быть истинными патриотами и прививать уважение к любимой стране подрастающему поколению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников ритуала в Могилеве – лучшие студенты Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. Молодые люди признались: всю ответственность и настоящую силу слов клятвы в полной мере прочувствовали во время церемонии.

​«Прочувствовали дух патриотизма». Слова клятвы главным символам страны прозвучали на площади Славы в Могилеве.

«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину-1

Гордость всех белорусов – наш флаг – был в космосе, покорял ледяной континент и Эверест. Впечатленный этими достижениями и парадом в День Победы, 9-летний могилевчанин Владислав Басалыков посвятил этой теме свой рисунок, который подарил председателю Могилевского областного Совета депутатов.

Особенным этот день стал и для юных брестчан. Заветные слова сотни молодых людей в едином порыве произнесли на площади Ленина. Здесь они дали обещание себе и своему народу быть верными символам, которые им предстоит передать потомкам.

«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину-4

Захар Макаренко, учащийся брестской средней школы № 13 имени В.ИХована:
Это очень символично – такой праздник, потому что это развивает в нашей стране патриотизм у нынешней молодежи. Для нас это очень важный праздник.

«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину-7

Игорь Брилевич, председатель Брестского областного совета депутатов:
Патриотизм можно привить своим собственным примером. Если каждый из нас будет передавать своим детям, своим близким стремление к тому, чтобы наша Беларусь была суверенной, чтобы она процветала под нашими национальными государственными символами, безусловно, у нашей страны будет светлое будущее.

Символам, которые отражают наши исконные традиции и культурный код нации, объединяя всех белорусов, посвятили патриотическую акцию в Гродно. Студенты высших учебных заведений в торжественной обстановке пообещали себе и своему народу быть патриотами и трудиться на благо Родины.

«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину-10

Егор Скепко, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Наши государственные символы – это признак нашего суверенитета, нашей независимой Беларуси. На самом деле, важно быть сплоченными, всем вместе.

«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину-13

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:
Я как любой гражданин Республики Беларусь с уважением отношусь к этим символам. Надеюсь, что именно с этими символами будет связано наше светлое будущее в стране, в нашей Гродненской области.

«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину-16

Торжественные мероприятия, посвященные символам независимости нашего государства, – собрали десятки тысяч человек по все стране. Каждый второй участник акции – представитель молодого поколения.

# Государственная политика # общество # Игорь Брилевич

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