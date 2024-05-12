«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину

Слова клятвы главным символам государства звучали 12 мая по всей стране. Молодые белорусы дали обещание беречь и защищать свою Родину, быть истинными патриотами и прививать уважение к любимой стране подрастающему поколению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди участников ритуала в Могилеве – лучшие студенты Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. Молодые люди признались: всю ответственность и настоящую силу слов клятвы в полной мере прочувствовали во время церемонии. ​«Прочувствовали дух патриотизма». Слова клятвы главным символам страны прозвучали на площади Славы в Могилеве.

Гордость всех белорусов – наш флаг – был в космосе, покорял ледяной континент и Эверест. Впечатленный этими достижениями и парадом в День Победы, 9-летний могилевчанин Владислав Басалыков посвятил этой теме свой рисунок, который подарил председателю Могилевского областного Совета депутатов. Особенным этот день стал и для юных брестчан. Заветные слова сотни молодых людей в едином порыве произнесли на площади Ленина. Здесь они дали обещание себе и своему народу быть верными символам, которые им предстоит передать потомкам.

Захар Макаренко, учащийся брестской средней школы № 13 имени В.И. Хована:

Это очень символично – такой праздник, потому что это развивает в нашей стране патриотизм у нынешней молодежи. Для нас это очень важный праздник.

Игорь Брилевич, председатель Брестского областного совета депутатов:

Патриотизм можно привить своим собственным примером. Если каждый из нас будет передавать своим детям, своим близким стремление к тому, чтобы наша Беларусь была суверенной, чтобы она процветала под нашими национальными государственными символами, безусловно, у нашей страны будет светлое будущее. Символам, которые отражают наши исконные традиции и культурный код нации, объединяя всех белорусов, посвятили патриотическую акцию в Гродно. Студенты высших учебных заведений в торжественной обстановке пообещали себе и своему народу быть патриотами и трудиться на благо Родины.

Егор Скепко, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Наши государственные символы – это признак нашего суверенитета, нашей независимой Беларуси. На самом деле, важно быть сплоченными, всем вместе.

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:

Я как любой гражданин Республики Беларусь с уважением отношусь к этим символам. Надеюсь, что именно с этими символами будет связано наше светлое будущее в стране, в нашей Гродненской области.