Более 200 гимназистов в Минске станцевали вальс Победы – как это было?

День Победы отмечают в каждом уголке нашей страны. Для нас это естественно. Но такая ситуация с 9 Мая складывается далеко не у всех. В той же Прибалтике этот день давно используют в политических целях, чтобы пропасть между нашими народами стала еще больше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но стереть общую память не так-то просто, как, наверное, казалось на первый взгляд отдельным политикам. Даже в Киеве, где русофобия зашкаливает, а отмечать 9 Мая – настоящее преступление, нашлись те, кого запреты не испугали.

Люди несли цветы к памятникам советским воинам и в прибалтийских странах. В Латвии за это задержали 6 человек. Под запретом оказались и песни военных лет.

В нашей стране на память запретов нет. А каждый монумент советским воинам под защитой и государства, и людей. У нас даже создали интерактивную карту, чтобы ни один памятник – ни большой, ни маленький – не исчез из нашей истории. Посмотрите, сколько их! По последним данным, в Беларуси около 9 тысяч монументов и захоронений времен Великой Отечественной войны. Лукашенко: забудем это прошлое, перестанем приходить к памятникам – оно придет к нам!

9 Мая – особый праздник для белорусов, наполненный самыми разными эмоциями. От боли и слез – Беларусь потеряла каждого третьего – до радости и торжества жизни. Передать атмосферу и прикоснуться к тем событиям на неделе попытались и ученики 50-й гимназии Минска.

Более 200 пар гимназистов закружились в вальсе Победы. Они присоединились к республиканской акции. В знак вечной благодарности вальс танцевали внуки и правнуки победителей. Кажется, на войне было не до музыки и танцев. Но душевная песня всегда согревала сердца бойцов и помогала выстоять.

Анастасия Гораева, учащаяся гимназии № 50 Минска:

Для меня это такая возможность поучаствовать в общественной жизни, когда ты понимаешь, что это именно то дело, которое чтит память наших предков. Это действительно такое уважение ко всему этому дню. Подготовка была очень интересной, было приятно принимать в этом участие. Когда понимаешь суть всего этого дня.