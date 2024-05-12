Прямой эфир

Более 200 гимназистов в Минске станцевали вальс Победы – как это было?

12 мая 2024 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

День Победы отмечают в каждом уголке нашей страны. Для нас это естественно. Но такая ситуация с 9 Мая складывается далеко не у всех. В той же Прибалтике этот день давно используют в политических целях, чтобы пропасть между нашими народами стала еще больше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но стереть общую память не так-то просто, как, наверное, казалось на первый взгляд отдельным политикам. Даже в Киеве, где русофобия зашкаливает, а отмечать 9 Мая – настоящее преступление, нашлись те, кого запреты не испугали.

Более 200 гимназистов в Минске станцевали вальс Победы – как это было?-1

Люди несли цветы к памятникам советским воинам и в прибалтийских странах. В Латвии за это задержали 6 человек. Под запретом оказались и песни военных лет.

Более 200 гимназистов в Минске станцевали вальс Победы – как это было?-4

В нашей стране на память запретов нет. А каждый монумент советским воинам под защитой и государства, и людей. У нас даже создали интерактивную карту, чтобы ни один памятник – ни большой, ни маленький – не исчез из нашей истории. Посмотрите, сколько их! По последним данным, в Беларуси около 9 тысяч монументов и захоронений времен Великой Отечественной войны.

Лукашенко: забудем это прошлое, перестанем приходить к памятникам – оно придет к нам!

Более 200 гимназистов в Минске станцевали вальс Победы – как это было?-7

9 Мая – особый праздник для белорусов, наполненный самыми разными эмоциями. От боли и слез – Беларусь потеряла каждого третьего – до радости и торжества жизни. Передать атмосферу и прикоснуться к тем событиям на неделе попытались и ученики 50-й гимназии Минска.

Более 200 гимназистов в Минске станцевали вальс Победы – как это было?-10

Более 200 пар гимназистов закружились в вальсе Победы. Они присоединились к республиканской акции. В знак вечной благодарности вальс танцевали внуки и правнуки победителей. Кажется, на войне было не до музыки и танцев. Но душевная песня всегда согревала сердца бойцов и помогала выстоять.

Более 200 гимназистов в Минске станцевали вальс Победы – как это было?-13

Анастасия Гораева, учащаяся гимназии № 50 Минска:
Для меня это такая возможность поучаствовать в общественной жизни, когда ты понимаешь, что это именно то дело, которое чтит память наших предков. Это действительно такое уважение ко всему этому дню. Подготовка была очень интересной, было приятно принимать в этом участие. Когда понимаешь суть всего этого дня.

Более 200 гимназистов в Минске станцевали вальс Победы – как это было?-16

Лола Пахомова, директор гимназии № 50 Минска:
В нашей гимназии очень много проводится мероприятий гражданско-патриотической направленности. Это и театральные постановки, о которых знает не только город, но и республика. «А зори здесь тихие...» – когда наши ребята ставили этот спектакль, он с аншлагом проходил на многих площадках в Минске. Это музей, который мы в этом году открыли. Он пользуется большой популярностью. Его посещают не только дети нашего учреждения образования, но и других учреждений. В музее у нас проводят экскурсии наши же дети. Группа экскурсоводов тоже разновозрастная – начиная с 3-4-х классов до выпускников.

Давайте вспомним, как отмечали День Победы в Беларуси – видео.

# День Победы # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину
12 мая 2024 15:06

«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину

Дмитрий Жук: нужно заново отстраивать модель идеологического воспитания, начиная с начальной школы
12 мая 2024 14:03

Дмитрий Жук: нужно заново отстраивать модель идеологического воспитания, начиная с начальной школы

Александр Лукашенко: мы обязаны сохранить единство, чтобы сберечь свою страну
12 мая 2024 13:37

Александр Лукашенко: мы обязаны сохранить единство, чтобы сберечь свою страну

«Прочувствовали дух патриотизма». Слова клятвы главным символам страны прозвучали на площади Славы в Могилёве
12 мая 2024 12:24

«Прочувствовали дух патриотизма». Слова клятвы главным символам страны прозвучали на площади Славы в Могилёве

«Процветают патриотизм и любовь к Родине». Что значит для молодых белорусов День государственных символов?
12 мая 2024 11:14

«Процветают патриотизм и любовь к Родине». Что значит для молодых белорусов День государственных символов?

Лукашенко: «Наш народ определил свой путь развития и заложил основы политики белорусского государства»
12 мая 2024 10:54

Лукашенко: «Наш народ определил свой путь развития и заложил основы политики белорусского государства»

Марина Василевская передала Президенту Беларуси флаг, который побывал на МКС
12 мая 2024 10:42

Марина Василевская передала Президенту Беларуси флаг, который побывал на МКС

В День госсимволов белорусские студенты принимают участие в церемониях с принесением клятвы верности
12 мая 2024 10:08

В День госсимволов белорусские студенты принимают участие в церемониях с принесением клятвы верности

«Чувство принадлежности к народу». Беларусь отмечает День госсимволов. Что для нас значит этот день?
12 мая 2024 09:42

«Чувство принадлежности к народу». Беларусь отмечает День госсимволов. Что для нас значит этот день?

Клишевич: наша госсимволика олицетворяет жизнь и судьбы миллионов белорусов, она нас объединяет
12 мая 2024 08:59

Клишевич: наша госсимволика олицетворяет жизнь и судьбы миллионов белорусов, она нас объединяет

Александр Лукашенко: «Люди гордятся тем, что они настоящие белорусы. Это и есть народное единство»
12 мая 2024 08:20

Александр Лукашенко: «Люди гордятся тем, что они настоящие белорусы. Это и есть народное единство»

Мысливец: госсимволы нашей страны выражают прошлое и настоящее, объединяют людей
12 мая 2024 07:59

Мысливец: госсимволы нашей страны выражают прошлое и настоящее, объединяют людей