Дмитрий Жук: нужно заново отстраивать модель идеологического воспитания, начиная с начальной школы

В гостях программы «Сенат» член Совета Республики, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь Сегодня» Дмитрий Жук. Информационная война – какие есть методы противостояния?

Дмитрий Жук, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Самая главная задача любой информационной войны – завоевать врага без Вооруженных сил, без горячего конфликта, когда он сам на тарелочке, на блюдечке принесет все, что хочет ваш противник. Вот это основной смысл информационной войны. Есть разные фазы. Одна из самых важных фаз – это дискредитация. Дискредитация той власти, против которой выступают наши враги. И вот это очень важный момент, который нам всем нужно понимать. Да, есть вещи, которые нас где-то не устраивают, но, по большому счету, у нас чудесная страна, у нас чудесный уровень жизни, у нас все в порядке. И слава богу, слава Президенту, спасибо ему, мы живем сегодня под мирным небом. И вот это нужно сохранить. Но есть большая опасность, что через социальные сети, через это устройство, которое у каждого сегодня на ладони, в наше сознание, в наши мозги внедряются вирусы, которые будут дальше разрушать вот этот наш уклад жизни. В этом опасность информационной войны. Как ей противостоять? Универсального рецепта нет. Да, есть антифейки и прочие вещи, которые делают журналисты, профессиональные СМИ. Все это есть. Но самое главное оружие внутри каждого из нас. Это здравый смысл. Вот вы, прежде чем прочитать, что за окном, в телефоне, выгляните в окошко, посмотрите, что там на самом деле. Оппоненты активно переписывают и фальсифицируют историю. Как не допустить искажения?

Дмитрий Жук:

Вы знаете, они не переписывают историю и не фальсифицируют. Они просто отменяют то, что было, и внаглую врут. Они устраивают шествие эсэсовских дивизий в Прибалтике. Вот в Германии на днях была новость, запретили на советских мемориалах российские флаги и прочую атрибутику. Они просто не простили нам, что наши деды и прадеды когда-то победили в этой войне. И сегодня они все делают для того, чтобы мы перестали себя чувствовать победителями. Для чего? Чтобы завоевать нас снова. И не нужно бояться. Мы с вами на днях ездили в урочище. Вы видели эти могилы с костями, с трупами? Наши педагоги говорят, что деткам до какого-то времени смотреть нельзя. Это скажется на их психике. Ребята, нас в советское время возили в Хатынь, мы знали, что это есть, и там жгли людей. Их там убивали. Да, нам не говорили, что это были украинцы, нам говорили – фашисты, и так далее. Но сегодня мы знаем больше правды об этой трагедии. Почему мы бережем тех, кому дальше должны доверить страну? Я считаю, они абсолютно хорошие, нормальные ребята. И они правильно сделают выводы. Президент, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Победы, 7 мая, сказал, что вот дата Победы – это понимание сущности и правды жизни. И поэтому эта дата у белорусов передается с молоком матери. Но, к сожалению, в какой-то момент в следовании этим либеральным ценностям мы упустили. Знаете почему? Нам казалось, что вот эти люди, которые победили тогда, они вот есть, и благодаря им эта память сохранялась. А вот сейчас мы подошли к тому этапу, когда их уже почти не осталось. А что будем делать через 10 лет? И нам нужно выстраивать, заново отстраивать вот эту модель исторического, идеологического воспитания, начиная с начальной школы. А может даже и раньше. Американцы очень жестко проводят свою идеологию. Чего мы стесняемся?

Никита Рачиловский, СТВ:

Мы раньше думали, что весь мир помнит подвиг советского народа, а выяснилось, что только мы его и помнили, мы его и сохраняли. Дмитрий Жук:

Я более скажу, весь мир пытался затереть этот подвиг. Я вам еще больше скажу. Большинство граждан Америки не знают, кто такой Гагарин и кто первый полетел в космос. Первыми полетели американцы, абсолютно убеждено большинство граждан США. Ну вот что с этим делать? Потому что они свою идеологию очень жестко проводят в своем обществе. Чего мы стесняемся? Никита Рачиловский:

Они активно говорят, что если бы не ленд-лиз, то никакой бы Советский Союз не выиграл бы никогда. Дмитрий Жук:

Да, и при этом Черчилль в 1945 году имел уже план нападения на Советский Союз. Ничего не изменилось. Просто в тот момент они не смогли справиться с фашизмом и с Гитлером, которого, кстати, сами профинансировали на начальном этапе и породили, и поэтому были вынуждены, подчеркиваю, вынуждены быть союзниками СССР. А потом, когда они увидели силу и мощь Красной армии, они крепко задумались и уже были готовы ослабленный Советский Союз завоевывать. Единственное, что их остановило, это тот авторитет страны-победителя, который был в 1945 году. Холокост – это большая беда. Но то, что произошло в Беларуси, беда не меньшая Никита Рачиловский:

Вы правильно сказали про урочище «Уручье». Это должен увидеть каждый молодой человек. Потому что учебники и фильмы не всегда позволяют полностью увидеть картину.

Дмитрий Жук:

Мы делаем проект «Партизаны.by» – партизаны Беларуси. И там оцифрованы и выложены документы белорусских партизан. Наградные листы, учетные листки, боевые характеристики. Ну, что сохранилось в архиве. На сегодня там больше 220 тысяч уже персон, полтора миллиона документов отсканировано, в электронной базе можно найти поисковые системы. И вы знаете, не было ни одной выставки, которую мы проводили в поддержку этого проекта, чтобы кто-то не нашел своих родственников, дедушек, бабушек, прадедушек. И вот когда тебя лично, эмоционально это трогает, воздействие усиливается просто кратно. И я абсолютно согласен, что своими глазками, не по телевизору, нужно это увидеть. Для того чтобы понять, что мы должны сделать, чтобы наши дети не оказались в подобных ямах. Никита Рачиловский:

Весь мир говорит про Холокост, про уничтожение евреев, но геноцид белорусского народа абсолютно ничем не отличается. Он был в какой-то степени даже более жестоким. Дмитрий Жук:

Я так скажу, Холокост – это большая беда, которая случилась в истории человечества. Но то, что произошло в Беларуси, беда не меньшая, а может быть даже и более яркая что ли, более такая выпуклая, потому что если мы возьмем процент погибших евреев от общего количества и процент погибших белорусов от общего количества нации, то мы увидим, что белорусов уничтожили треть. Каким должен быть хороший журналист?