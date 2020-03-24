Не забыть ни одного одинокого пожилого. Как социальные службы и власти помогают тем, кому это особенно нужно
Новости Беларуси. Учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию, 24 марта Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь
Губернаторы, председатели райисполкомов, все представители органов власти на местах нацелены на оказание помощи тем, кто в ней сейчас нуждается.
Причем строиться работа должна инициативно, совсем не обязательно дожидаться просьб о помощи. Контроль возложен на Администрацию Президента. В процесс уже активно включились наши общественные организации. Ни один одинокий пожилой человек не должен быть забыт – именно на такой принцип работы ориентирует Александр Лукашенко всю местную вертикаль. В эти дни многие уже ощутили на себе существенную поддержку социальных служб. Хлеб, молоко, необходимые продукты нашим старикам приносят прямо домой.
Таисия Баранова, жительница агрогородка Восход:
Забота большая, и таким людям, как я, это выгодно и хорошо. И чувствовать эту заботу – надо благодарить, благодарить и благодарить за это все.
Татьяна Осетрова, социальный работник:
Я работаю в социальной службе 27 лет. Они меня очень хорошо знают, не боятся. Говорят: «Удостоверение нам ваше не нужно. Мы вам доверяем». Работы, конечно, стало еще больше, хочется как-то защитить своих граждан, пенсионеров.
Волонтеры Красного Креста готовы помочь с доставкой лекарств, а неравнодушные из БРСМ отправятся в поликлинику за рецептами. Такая поддержка и внимание для тех, кто сейчас в почтенном возрасте, очень важна.