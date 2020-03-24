Не забыть ни одного одинокого пожилого. Как социальные службы и власти помогают тем, кому это особенно нужно

Новости Беларуси. Учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию, 24 марта Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь

Губернаторы, председатели райисполкомов, все представители органов власти на местах нацелены на оказание помощи тем, кто в ней сейчас нуждается.