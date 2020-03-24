Прямой эфир

Не забыть ни одного одинокого пожилого. Как социальные службы и власти помогают тем, кому это особенно нужно

24 марта 2020 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию, 24 марта Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь

Губернаторы, председатели райисполкомов, все представители органов власти на местах нацелены на оказание помощи тем, кто в ней сейчас нуждается.

Не забыть ни одного одинокого пожилого. Как социальные службы и власти помогают тем, кому это особенно нужно-1

Причем строиться работа должна инициативно, совсем не обязательно дожидаться просьб о помощи. Контроль возложен на Администрацию Президента. В процесс уже активно включились наши общественные организации. Ни один одинокий пожилой человек не должен быть забыт – именно на такой принцип работы ориентирует Александр Лукашенко всю местную вертикаль. В эти дни многие уже ощутили на себе существенную поддержку социальных служб. Хлеб, молоко, необходимые продукты нашим старикам приносят прямо домой.

Не забыть ни одного одинокого пожилого. Как социальные службы и власти помогают тем, кому это особенно нужно-4

Таисия Баранова, жительница агрогородка Восход:
Забота большая, и таким людям, как я, это выгодно и хорошо. И чувствовать эту заботу надо благодарить, благодарить и благодарить за это все.

Не забыть ни одного одинокого пожилого. Как социальные службы и власти помогают тем, кому это особенно нужно-7

Татьяна Осетрова, социальный работник:
Я работаю в социальной службе 27 лет. Они меня очень хорошо знают, не боятся. Говорят: «Удостоверение нам ваше не нужно. Мы вам доверяем». Работы, конечно, стало еще больше, хочется как-то защитить своих граждан, пенсионеров.

Не забыть ни одного одинокого пожилого. Как социальные службы и власти помогают тем, кому это особенно нужно-10

Волонтеры Красного Креста готовы помочь с доставкой лекарств, а неравнодушные из БРСМ отправятся в поликлинику за рецептами. Такая поддержка и внимание для тех, кто сейчас в почтенном возрасте, очень важна.

# Коронавирус # общество # Таисия Баранова # Татьяна Осетрова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уже более 3900 белорусов смогли вернуться на родину благодаря усилиям МИД
24 марта 2020 19:37

Уже более 3900 белорусов смогли вернуться на родину благодаря усилиям МИД

Белпочта возобновила приём почтовых отправлений в некоторые страны
24 марта 2020 19:14

Белпочта возобновила приём почтовых отправлений в некоторые страны

Предали свои же, местные. Почему батюшка вернулся в родную деревню только через 25 лет после окончания войны
24 марта 2020 18:56

Предали свои же, местные. Почему батюшка вернулся в родную деревню только через 25 лет после окончания войны