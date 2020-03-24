Уже более 3900 белорусов смогли вернуться на родину благодаря усилиям МИД

Новости Беларуси. Более 3900 белорусов смогли вернуться на родину благодаря усилиям МИД, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. В фокусе внимания белорусских дипломатов остаются более тысячи наших соотечественников в 70 странах.

Еще один чартер – третий – авиакомпании «Белавиа» доставил в Минск 70 человек, которые не могли выехать из московского аэропорта «Внуково». На родину вернулись 60 белорусов – из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ. Этим же рейсом в столицу прибыли граждане Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины.

Тем временем, уже более 400 человек обратились на прямую линию для туристов, организованную Минспорта. Как рассказали в ведомстве, большинство звонков связаны с вопросами возврата денег за несостоявшийся тур либо по переносу его на более поздний срок. Часть обращений касаются возвращения домой.