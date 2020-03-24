Уже более 3900 белорусов смогли вернуться на родину благодаря усилиям МИД

Новости Беларуси. Более 3900 белорусов смогли вернуться на родину благодаря усилиям МИД, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. В фокусе внимания белорусских дипломатов остаются более тысячи наших соотечественников в 70 странах.
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Еще один чартер – третий – авиакомпании «Белавиа» доставил в Минск 70 человек, которые не могли выехать из московского аэропорта «Внуково». На родину вернулись 60 белорусов – из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ. Этим же рейсом в столицу прибыли граждане Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины.
Тем временем, уже более 400 человек обратились на прямую линию для туристов, организованную Минспорта. Как рассказали в ведомстве, большинство звонков связаны с вопросами возврата денег за несостоявшийся тур либо по переносу его на более поздний срок. Часть обращений касаются возвращения домой.
Так, до 27 марта планируется полностью завершить вывоз наших туристов из Египта. Что касается эвакуации белорусов из Индии, то к этому моменту получены заверения российской стороны о направлении отдельных чартерных рейсов в Гоа и Дели. Предварительно известно, что первый самолет должен вылететь 24 марта. Дата второго рейса запланирована на 25 марта.
Добавим, горячая линия Минспорта работает круглосуточно.