Минздрав Польши сообщил о критическом состоянии медицины в стране
Международные новости, которые шокируют при понимании, что это происходит в развитой стране в 2025 году. Медицина в Польше находится в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот смертельный диагноз поставило само себе Министерство здравоохранения страны. Согласно отчету, финансовый дефицит системы в ближайшие два года может достичь почти 130 миллиардов злотых, или более 35 миллиардов долларов.
И этот мрачный прогноз уже оправдывается. По данным Минздрава, уже в 2025 году бюджетная дыра составит более 8 миллиардов долларов и будет постоянно расширяться. В 2026 году дефицит финансирования составит более 11 миллиардов долларов и увеличится до 15,5 долларов в 2027-м. И это, как выяснилось, еще оптимистичный сценарий. По мнению экспертов, бюджетная дыра будет увеличиваться гораздо быстрее и станет намного больше.
Камиль Барчик, директор больницы в Болеславце (Польша):
Можно сказать, что этот сценарий большого финансового дефицита уже частично реализуется. Два закона полностью разрушили систему здравоохранения. Один из них – закон о повышении заработной платы медицинских работников, а другой – о введении финансирования экстренной медицинской помощи из Национального фонда здравоохранения.
По подсчетам экспертов, для расширения доступа к услугам или повышения их качества (например, сокращения очередей к врачам-специалистам) из государственного бюджета в течение следующих 3 лет необходимо будет выделить Национальному фонду здравоохранения не менее 43 миллиардов долларов. А таких денег в казне для лечения пациентов нет. Правительство потратило все на танки.