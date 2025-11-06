Минздрав Польши сообщил о критическом состоянии медицины в стране

Международные новости, которые шокируют при понимании, что это происходит в развитой стране в 2025 году. Медицина в Польше находится в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот смертельный диагноз поставило само себе Министерство здравоохранения страны. Согласно отчету, финансовый дефицит системы в ближайшие два года может достичь почти 130 миллиардов злотых, или более 35 миллиардов долларов.