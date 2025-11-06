Холодная война 2.0? Реакция Запада на решение Трампа по ядерным испытаниям – вот что пишут СМИ
Все мировые СМИ (а с ними и экспертное сообщество) в этот четверг, 6 ноября, задаются вопросом: быть или не быть новой мировой ядерной гонке? Поводом для дискуссии стало заявление американского лидера о том, что США намерены провести испытания ядерного орудия, причем именно боевого заряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом в Москве подчеркнули, что продолжают неукоснительно придерживаться обязательств по договору о запрещении ядерных испытаний, однако, если Вашингтон нарушит мораторий, Россия должна будет предпринять «адекватные ответные действия». При этом президент Путин на заседании Совбеза поручил, цитата, «проработать вопрос о целесообразности подготовки» к испытаниям.
И это принципиальный и тонкий момент – не начать испытания, а именно проработать вопрос о целесообразности – как ответная мера на действия по ту сторону Атлантики. А вот здесь показательна реакция западных СМИ, которые, как заведено, начали рисовать образ врага.
Американское издание Wall Street Journal заявляет, что «Путин прокладывает путь к возобновлению ядерных испытаний». Вторит ему и американский новостной портал Axios, подчеркивая, что «Путин приказывает подготовиться к ядерным испытаниям». Продолжает нагнетать обстановку телеканал NBC News, где заявляют, что «Путин планирует ядерные испытания в ответ Трампу».
Обратите внимание на порядок слов!
И вот это тот случай, когда не всегда чистоплотные СМИ в тонких и чувствительных вопросах могут бежать впереди паровоза, откровенно накаляя обстановку. Хотя даже в Вашингтоне не все до конца понимают, какие же испытания имел в виду Трамп и действительно ли они ядерные?
Сразу 16 сенаторов написали письмо в Белый дом с требованием прояснить ситуацию, ведь решение возобновить испытания ядерного оружия было бы геополитически опасным, финансово безответственным и просто ненужным. Все это, цитата, «усиливает впечатление о развязывании гонки ядерных вооружений», – пишут сенаторы.
И с ними нельзя не согласиться. Ведь последние ядерные испытания Россия провела в 1990 году, а США – в 1992-м. С тех пор обе страны придерживались моратория и подписали вместе с другими странами Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.