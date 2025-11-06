Холодная война 2.0? Реакция Запада на решение Трампа по ядерным испытаниям – вот что пишут СМИ

Все мировые СМИ (а с ними и экспертное сообщество) в этот четверг, 6 ноября, задаются вопросом: быть или не быть новой мировой ядерной гонке? Поводом для дискуссии стало заявление американского лидера о том, что США намерены провести испытания ядерного орудия, причем именно боевого заряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом в Москве подчеркнули, что продолжают неукоснительно придерживаться обязательств по договору о запрещении ядерных испытаний, однако, если Вашингтон нарушит мораторий, Россия должна будет предпринять «адекватные ответные действия». При этом президент Путин на заседании Совбеза поручил, цитата, «проработать вопрос о целесообразности подготовки» к испытаниям.

И это принципиальный и тонкий момент – не начать испытания, а именно проработать вопрос о целесообразности – как ответная мера на действия по ту сторону Атлантики. А вот здесь показательна реакция западных СМИ, которые, как заведено, начали рисовать образ врага.

Американское издание Wall Street Journal заявляет, что «Путин прокладывает путь к возобновлению ядерных испытаний». Вторит ему и американский новостной портал Axios, подчеркивая, что «Путин приказывает подготовиться к ядерным испытаниям». Продолжает нагнетать обстановку телеканал NBC News, где заявляют, что «Путин планирует ядерные испытания в ответ Трампу».