«Интересные соцветия, которые окутывают куст белой пеленой». Показываем сорта сирени белорусской селекции

Выбрать сирень для своего сада – дело непростое. От обилия сортов несложно растеряться. За несколько веков селекционерами созданы удивительные экземпляры, отличные по размеру куста, цветовой гамме и срокам цветения. Многие любители сирени создают свою коллекцию, выбирая по несколько экземпляров от каждого автора. Сегодня остановимся на белорусской сирени. Какие сорта сирени существуют и по каким признакам выбирать? Рассказывает специалист

Огромную любовь завоевали сорта, авторами которых являются наши селекционеры Николай Смульский и Вероника Бибикова. Колоритные и абсолютно адаптированные к нашему климату, они впечатляют богатством оттенков и обильным, продолжительным цветением.

Сирень «защитникам Бреста» отличается зеленовато-кремовыми бутонами от молочных до чисто белых и крупными цветками с сильным приятным ароматом. Очень продолжительно цветет.

В копилке у тандема Смульского и Бибиковой и пресловутая «минчанка», которая выделяется насыщенными фиолетовыми соцветиями и никого не может оставить равнодушным.

Белорусская коллекция ежегодно пополняется. Рассказываем о новинках. Наталья Македонская, специалист по сирени, кандидат биологических наук:

Селекция в Ботаническом саду продолжается. Мы расширяем ассортимент сирени по цвету, по форме, окраске. Можно любоваться крупным цветком, но их будет поменьше. Можно любоваться «мелочью пузатой», маленькими цветочками, но обилие листьев не видно – тоже восхищение вызывает. «Облегчаем растению жизнь». Что делать с соцветиями сирени после того, как они отцвели?

Наталья Македонская:

Это один из самых современных сортов, новых сортов нашей селекции. Сорт называется «белоснежка», у него необыкновенно красивая окраска. Сорт изящный, с мелкими цветочками, обильно цветущий. И само соцветие пока настолько рыхлое и сквозистое, что оно показывает практически форму цветка. Когда соцветие набито, его практически не видно, а здесь он такой действительно как «белоснежка».

Наталья Македонская:

Потом эта необыкновенная окраска с такой белизной уходит. Но тем не менее не всегда в сортах красота крупного цветка, имеют право на существование и сорта с мелкими цветками, обильным цветением, особенно они эффектны в озеленении, издали видно. Листьев нет, а цветы сверкают.

Наталья Македонская:

Мы стоим около растения обильно цветущего, с голубоватой, ярко выраженной окраской. Сирени с голубоватой окраской относительно маловато в ассортименте. Это новинка Ботанического сада, назвали ее «синеокой». Помимо этой голубой окраски, раннего срока цветения и обилия, у нее еще необыкновенные лепесточки, которые чуть-чуть заворачиваются, такое искристое соцветие, оно подсвечено с нижней стороны и придает особый шарм этой сирени.

Наталья Македонская:

Сорт из наших последних новинок, который называется «метель-завируха». У него очень интересные соцветия, которые окутывают куст белой пеленой – это его такая характерная особенность. Еще у цветка трубочка длиненькая, поэтому он очень изящный, плывущий, охватывающий. Метет и заметает.