Какие сорта сирени существуют и по каким признакам выбирать? Рассказывает специалист

Назвать точное количество сортов сирени сегодня не возьмется практически никто. За несколько веков появилось множество вариантов этого красивоцветущего кустарника. Многое также, увы, было и утрачено. Некоторые сорта специалисты с успехом восстанавливают. Что интересно, многие сиреневые кусты, давно растущие в бабушкиных садах – попали к нам прямиком из Франции.

Наталья Македонская, специалист по сирени, кандидат биологических наук:

В основном у нас ассортимент старый: дворцово-парковый, исторические сорта – это французские сирени. Тем не менее в наше поместье тоже попадали, поэтому есть широко распространенный сорт – «Кондорсе». Он высокий, лиловый, махровый, и в деревнях он есть, бабушка, может, его по-другому называет. Есть такие сорта, которые очень часто встречаются в наших приусадебных участках, в старых деревнях, это такой темный, насыщенный, условно красный называется «Воспоминание о Людвиге Шпете». И белый – это «Мариль Гре». Три сорта, которые давным-давно, уже 200 лет «гуляют» по нашим садам.

А сейчас современная наука предлагает микроклональное размножение, которое позволило максимально расширить ассортимент селений. Теперь мы уже можем выполнять свои любые капризы, поскольку рынок широко представлен. Коллекция Центрального ботанического сада Минска – одна из самых интересных в мире. Здесь можно полюбоваться эффектными соцветиями душистой сирени, а заодно и присмотреть сорта для своего участка. Чаще всего, рассказывают специалисты ботанического сада, к ним обращаются с просьбой помочь выбрать сирень определенного цвета. И тут возникает множество вопросов.

Наталья Македонская:

Мы всегда ищем красное среди желтых, зеленое среди белых. Поэтому чаще всего спрашивают сорта не свойственной окраски сирени и попадают в такие рекламные ловушки, как желтая сирень. Нет желтой, она вначале желтоватая. Нет красной, сирень будет немножко карминного или маджентового, пурпурного цвета, однако это востребовано.

В нашей коллекции она представлена практически по всем цветовым гаммам: семь садовых групп – белые и шесть лиловых. Из этой каждой группы у нас есть что показать и рассказать, что антоциан, который окрашивает лепестки в такой замечательный сиреневый цвет изменчивый, он помогает растению приспосабливаться к каждому конкретному слою. Поэтому красная сирень у соседа, может, будет краснее, чем у вас, потому что у него может быть щелочная почва, а у вас более кислая, а он любит щелочную.

Выбирать кустарник, который без всяких сомнений станет украшением весеннего сада, можно по нескольким критериям. Кроме цветовой гаммы, надо обращать внимание на размер и форму соцветий, форму цветка. Он может быть как простым, так и махровым, и, конечно, важно учитывать сроки цветения сортов. Это поможет продлить время наслаждения сиренью в саду.

Наталья Македонская:

Помимо садовой группы, у нас есть деление по срокам цветения: ранние, средние, позднецветущие. Один сорт «Мулатка» – ранний, он зацвел 9 мая. Есть сирень «амурская», которая зацветет в июле. Есть сирень волосистая из группы садовых «Престон», которая поздно цветет, она имеет другой аромат и цветы.

Сирень многоликая. Сорта широко любимые и востребованные – раннецветущая сирень «Бюффон», такой лилово-розовый сорт, обильно цветущий.

«Эстер Стэли» – высокорослый куст с огромными шапками цветов, с такими крупными цветами.

Из наших сортов белорусской селекции – один из таких наших первых сортов – «Жемчужина» розовая. Из современных сортов «Белоснежка», «Синеокая». Недавно мы их провезли через Госсортоиспытания.

А из поздних сортов очень интересный из украинской селекции – «Огни Донбасса». Есть сорт Колесникова, который называется «Кончаловский».