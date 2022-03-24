«Не всё так страшно, как казалось». Каким будет учебный год из 12 месяцев?

Новости Беларуси. Новая редакция Кодекса об образовании. Его уже назвали стратегическим документом, а некоторые эксперты сравнили с профильной Конституцией. С сентября 2022 года все участники образовательного процесса будут учиться и работать по другим правилам. Обо всех тонкостях этого документа поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу: Формулировка, которая повергает в шок, наверное, большинство родителей. По обновленному Кодексу у нас учебный год – 12 месяцев, а не 9, как раньше. Так ли это на самом деле? Что за собой скрывает эта формулировка? Насколько правильно мы ее понимаем все?

Диана Мишура, председатель комиссии по вопросам образования, науки и культуры Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:

На самом деле ничего супернового здесь нет. Но тема действительно нашумевшая среди особенно молодежи, подростков. Что же собой она несет? Раньше мы приходили в учреждение образования 1 сентября и 31 мая шли на свои, скажем так, законные каникулы. Тем не менее мы продолжаем быть вовлечены в школьную жизнь. Это лагери школьные, мероприятия и спортивные секции. Так или иначе мы в эти три месяца каникул задействованы в образовательный процесс или воспитательный. Поэтому было принято решение, что нужно закрепить эту норму. Теперь с 1 сентября до 31 августа. Но три месяца законных каникул никто у наших учащихся не забирает.

Татьяна Савчик:

Никто не отменял. Не все так страшно, как казалось.