Прямой эфир

«Не всё так страшно, как казалось». Каким будет учебный год из 12 месяцев?

24 марта 2022 13:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новая редакция Кодекса об образовании. Его уже назвали стратегическим документом, а некоторые эксперты сравнили с профильной Конституцией. С сентября 2022 года все участники образовательного процесса будут учиться и работать по другим правилам. Обо всех тонкостях этого документа поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Не всё так страшно, как казалось». Каким будет учебный год из 12 месяцев?-1

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Нововведения в Кодекс об образовании Беларуси. Кстати, в прежнюю версию документа внесено более двухсот изменений и правок.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Формулировка, которая повергает в шок, наверное, большинство родителей. По обновленному Кодексу у нас учебный год – 12 месяцев, а не 9, как раньше. Так ли это на самом деле? Что за собой скрывает эта формулировка? Насколько правильно мы ее понимаем все?

«Не всё так страшно, как казалось». Каким будет учебный год из 12 месяцев?-4

Диана Мишура, председатель комиссии по вопросам образования, науки и культуры Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:
На самом деле ничего супернового здесь нет. Но тема действительно нашумевшая среди особенно молодежи, подростков. Что же собой она несет? Раньше мы приходили в учреждение образования 1 сентября и 31 мая шли на свои, скажем так, законные каникулы. Тем не менее мы продолжаем быть вовлечены в школьную жизнь. Это лагери школьные, мероприятия и спортивные секции. Так или иначе мы в эти три месяца каникул задействованы в образовательный процесс или воспитательный. Поэтому было принято решение, что нужно закрепить эту норму. Теперь с 1 сентября до 31 августа. Но три месяца законных каникул никто у наших учащихся не забирает.

Татьяна Савчик:
Никто не отменял. Не все так страшно, как казалось.

«Должно быть доступно». В каких случаях ребенок может получать дошкольное образование на дому – подробнее здесь.

# Образование в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Татьяна Савчик # Диана Мишура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Должно быть доступно». В каких случаях ребёнок может получать дошкольное образование на дому?
24 марта 2022 13:12

«Должно быть доступно». В каких случаях ребёнок может получать дошкольное образование на дому?

Он говорит, что работа – его хобби. Глава «АКАДЕМФАРМ» рассказывает о том, что «греет душу»
24 марта 2022 12:53

Он говорит, что работа – его хобби. Глава «АКАДЕМФАРМ» рассказывает о том, что «греет душу»

В Витебском зоопарке выхаживают двух медвежат-сирот. Малышей спасли из пустой берлоги
24 марта 2022 12:39

В Витебском зоопарке выхаживают двух медвежат-сирот. Малышей спасли из пустой берлоги