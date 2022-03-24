«Должно быть доступно». В каких случаях ребёнок может получать дошкольное образование на дому?

Новости Беларуси. Новая редакция Кодекса об образовании. Его уже назвали стратегическим документом, а некоторые эксперты сравнили с профильной Конституцией. С сентября 2022 года все участники образовательного процесса будут учиться и работать по другим правилам. Обо всех тонкостях этого документа поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Образование должно быть доступно. Несмотря на то, что дошкольное образование не обязательно, но оно должно быть доступно. На уровне общего среднего образования предусмотрено обучение детей на дому по медицинским показаниям. То есть ребята, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу – учитель приходит домой, и они осваивают учебную программу. Это на уровне общего среднего образования.

Сегодня такая норма заложена в Кодекс на уровне дошкольного образования. То есть обучение на дому на уровне дошкольного образования. Конечно же, не для всех, а по медицинским показаниям. Министерством здравоохранения будет разработан перечень медицинских заболеваний, по которым будет предоставлено право получать обучение на дому на уровне дошкольного образования. В этом случае воспитатель будет приходить домой и занятия проводить с воспитанниками дошкольного возраста.