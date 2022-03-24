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В Витебском зоопарке выхаживают двух медвежат-сирот. Малышей спасли из пустой берлоги

24 марта 2022 12:39
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Новости Беларуси. Сотрудники Витебского зоопарка выхаживают двух медвежат-сирот. Трогательная история спасения началась еще в конце февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Сенненском районе во время проведения хозяйственных работ лесники обнаружили берлогу.

В Витебском зоопарке выхаживают двух медвежат-сирот. Малышей спасли из пустой берлоги-1

Специалисты предположили, что медведица испугалась и ушла вглубь леса, оставив детенышей. Не вернулась она и спустя сутки. Изможденных малышей отправили в зоопарк. Новый дом Дуняше и Глаше – так назвали косолапых малышей – пришелся по душе. За сутки они с удовольствием съедают до 1,5 килограмма молочных продуктов. Почти каждый день эта цифра растет вместе с медвежатами.

В Витебском зоопарке выхаживают двух медвежат-сирот. Малышей спасли из пустой берлоги-4

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
Это реально бессонные ночи, которые до сих пор длятся у нас, потому что кормить их нужно через 2,5 часа круглые сутки. Мы постоянно находимся здесь, постоянно их кормим для того, чтобы они выглядели так, как сейчас. Один отказывался от еды. Один был покрепче. Ничего, выправили.

В Витебском зоопарке выхаживают двух медвежат-сирот. Малышей спасли из пустой берлоги-7

Геннадий Горланов, главный специалист Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Изъятие животных проводится в крайнем случае, только лишь когда они находятся в бедственном положении: ранены, травмированы и так далее. Здесь было принято решение, что они не смогут проживать в состоянии естественной свободы и надо будет помощь человека.

В Витебском зоопарке выхаживают двух медвежат-сирот. Малышей спасли из пустой берлоги-10

Возвращаться в лес животным уже нельзя. Они привыкли к человеку и в естественной среде просто не выживут. К лету, когда у медвежат начнут проявляться инстинкты хищника, косолапых переведут в вольер.

# Зоопарк # общество # Ирина Орлова # Геннадий Горланов # Фотофакт

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