«Выдавал себя за девочку или мальчика». Житель Минской области, используя интернет, совратил 25 малолетних белорусок
Новости Беларуси. В Беларуси растет количество преступлений против половой неприкосновенности детей. За первые четыре месяца 2022 года совершено около 300 таких злодеяний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 30 % случаев жертвы сексуального насилия – это мальчики. Чаще всего дети попадают на удочку преступников в интернете. Но есть случаи, когда насильник кроется в семье. Это, как правило, редкость, но и такое случается. Среди тех, кто идет на преступления, встречаются даже женщины.
Как распознать педофила, универсальных правил нет. Им может оказаться сосед по лестничной площадке, продавец в магазине, водитель автобуса, да кто угодно. Пожалуй, главное, что может уберечь ребенка от опасности, говорят психологи, – это правильное воспитание и доверительные отношения в семье.
Дмитрий Усаров, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:
Недавнее задержание жителя Минской области, работавшего в столице, который, выдавая себя за девочку или мальчика, а самому ему было 44 года, на протяжении определенного времени в сети Интернет без какого-либо физического контакта, просто в ходе переписки успел совратить, развратить, совершить насильственные действия сексуального характера, изготовить и распространить детскую порнографию в отношении и с участием более 25 малолетних гражданок Беларуси, то есть девочек от 8 до 11 лет и, как нами установлено, еще трех гражданок России.
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