Приёмный отец 10 лет насиловал детей. Мать молчала, а правда открылась из дневника мальчика

Новости Беларуси. В Беларуси растет количество преступлений против половой неприкосновенности детей. За первые четыре месяца 2022 года совершено около 300 таких злодеяний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 30 % случаев жертвы сексуального насилия – это мальчики. Чаще всего дети попадают на удочку преступников в интернете. Но есть случаи, когда насильник кроется в семье. Это, как правило, редкость, но и такое случается. Среди тех, кто идет на преступления, встречаются даже женщины.
Оксана Семашко, корреспондент:
В одном из агрогородков недалеко от Минска приемный отец превратил детство дочери и сына в рабство. Беспощадную эксплуатацию и истязания им пришлось терпеть почти 10 лет. Обо всем этом знала и молчала приемная мама. Хотя достойна ли она теперь такого звания?
Для спокойной, размеренной жизни в этом населенном пункте такая новость – гром среди ясного неба. Улыбчивый, неагрессивный, вкрадчивый – так характеризуют местные 42-летнего мужчину, который, как окажется позже, насиловал своих приемных детей.
Детей он там эксплуатировал, держал в черном теле, скажем так. Слухи доходили до того, что там на всю эту компанию одни валенки были зимой.
Но что дойдет до такого, никто не ожидал. Потерпевшие по делу – ныне 16-летний парень и 20-летняя девушка. А 10 лет назад они совсем от безысходности подчинялись злоумышленнику в обличии отца. Большую трагедию маленьких детей открыл дневник пострадавшего подростка.
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