«Избивал ремнём, кулаками, заставлял ночевать в сарае». Какие страшные вещи творились в приёмной семье в Минском районе?

Новости Беларуси. В Беларуси растет количество преступлений против половой неприкосновенности детей. За первые четыре месяца 2022 года совершено около 300 таких злодеяний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 30 % случаев жертвы сексуального насилия – это мальчики. Чаще всего дети попадают на удочку преступников в интернете. Но есть случаи, когда насильник кроется в семье. Это, как правило, редкость, но и такое случается. Среди тех, кто идет на преступления, встречаются даже женщины.

Для спокойной, размеренной жизни в этом населенном пункте такая новость – гром среди ясного неба. Улыбчивый, неагрессивный, вкрадчивый – так характеризуют местные 42-летнего мужчину, который, как окажется позже, насиловал своих приемных детей (подробности здесь).