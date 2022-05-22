«Избивал ремнём, кулаками, заставлял ночевать в сарае». Какие страшные вещи творились в приёмной семье в Минском районе?

Новости Беларуси. В Беларуси растет количество преступлений против половой неприкосновенности детей. За первые четыре месяца 2022 года совершено около 300 таких злодеяний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 30 % случаев жертвы сексуального насилия – это мальчики. Чаще всего дети попадают на удочку преступников в интернете. Но есть случаи, когда насильник кроется в семье. Это, как правило, редкость, но и такое случается. Среди тех, кто идет на преступления, встречаются даже женщины.
Для спокойной, размеренной жизни в этом населенном пункте такая новость – гром среди ясного неба. Улыбчивый, неагрессивный, вкрадчивый – так характеризуют местные 42-летнего мужчину, который, как окажется позже, насиловал своих приемных детей (подробности здесь).
Елена Крупенина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
Приемная мать, узнав о совершении насильственных действий и даже неоднократно являясь очевидцем совершения преступлений в отношении девочки, тем не менее в правоохранительные органы не сообщила. Следователи также установили, что мужчина на протяжении указанного времени истязал маленьких детей, практически эксплуатируя их, заставлял много работать по хозяйству, заниматься стройкой, огородом, уходом за животными. За малейшие провинности он избивал ремнем, кулаками, заставлял ночевать в сарае, на улице, лишал тепла и сна, также зачастую оставлял без пищи. Мужчина называл это трудотерапией. Кроме того, девушке в 2019 году он угрожал убийством, используя нож.
Расследование этого уголовного дела завершено. Жителю Минского района предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям. Материалы переданы прокурору для направления в суд, обвиняемый ожидает его под стражей. Действиям супруги тоже дадут правовую оценку.