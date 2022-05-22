Прямой эфир

«Оставался с детьми, когда та уходила на работу». Этот мужчина воплощал извращённые фантазии с сыновьями подруги

22 мая 2022 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси растет количество преступлений против половой неприкосновенности детей. За первые четыре месяца 2022 года совершено около 300 таких злодеяний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 30 % случаев жертвы сексуального насилия – это мальчики. Чаще всего дети попадают на удочку преступников в интернете. Но есть случаи, когда насильник кроется в семье. Это, как правило, редкость, но и такое случается. Среди тех, кто идет на преступления, встречаются даже женщины.

Это Витебск и очередное задержание. Безработный житель областного центра на протяжении восьми месяцев воплощал свои сексуальные извращенные фантазии с помощью сыновей подруги.

«Оставался с детьми, когда та уходила на работу». Этот мужчина воплощал извращённые фантазии с сыновьями подруги-1

Правда, о том, что злодей распустил руки, маме они не сказали ни слова.

«Оставался с детьми, когда та уходила на работу». Этот мужчина воплощал извращённые фантазии с сыновьями подруги-4

Иван Царенко, начальник отдела управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми криминальной милиции УВД Витебского облисполкома:
Оперативники выяснили, что подозреваемый познакомился с матерью малолетних и у них завязались романтические отношения. Он регулярно приходил к ней домой и оставался с детьми, когда та уходила на работу.

Читайте также:

«Избивал ремнем, кулаками, заставлял ночевать в сарае». Какие страшные вещи творились в приемной семье в Минском районе?

Приемный отец 10 лет насиловал детей. Мать молчала, а правда открылась из дневника мальчика

«Не всегда люди с психическими отклонениями». Можно ли распознать педофила и как защитить ребенка от опасности?

# Педофилия # общество # Иван Царенко # Оксана Семашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Выдавал себя за девочку или мальчика». Житель Минской области, используя интернет, совратил 25 малолетних белорусок
22 мая 2022 16:31

«Выдавал себя за девочку или мальчика». Житель Минской области, используя интернет, совратил 25 малолетних белорусок

Алёна Дзиодзина: принципиально уяснить, как бы всё могло быть, если бы пошло по сценарию Автуховича
22 мая 2022 16:31

Алёна Дзиодзина: принципиально уяснить, как бы всё могло быть, если бы пошло по сценарию Автуховича

Азарёнок про Автуховича: ненавидел всё вокруг, хотел страданий и видел только одно – как будет убивать
22 мая 2022 16:31

Азарёнок про Автуховича: ненавидел всё вокруг, хотел страданий и видел только одно – как будет убивать