«Оставался с детьми, когда та уходила на работу». Этот мужчина воплощал извращённые фантазии с сыновьями подруги

Новости Беларуси. В Беларуси растет количество преступлений против половой неприкосновенности детей. За первые четыре месяца 2022 года совершено около 300 таких злодеяний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 30 % случаев жертвы сексуального насилия – это мальчики. Чаще всего дети попадают на удочку преступников в интернете. Но есть случаи, когда насильник кроется в семье. Это, как правило, редкость, но и такое случается. Среди тех, кто идет на преступления, встречаются даже женщины.
Это Витебск и очередное задержание. Безработный житель областного центра на протяжении восьми месяцев воплощал свои сексуальные извращенные фантазии с помощью сыновей подруги.
Правда, о том, что злодей распустил руки, маме они не сказали ни слова.
Иван Царенко, начальник отдела управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми криминальной милиции УВД Витебского облисполкома:
Оперативники выяснили, что подозреваемый познакомился с матерью малолетних и у них завязались романтические отношения. Он регулярно приходил к ней домой и оставался с детьми, когда та уходила на работу.
Читайте также:
«Избивал ремнем, кулаками, заставлял ночевать в сарае». Какие страшные вещи творились в приемной семье в Минском районе?
Приемный отец 10 лет насиловал детей. Мать молчала, а правда открылась из дневника мальчика
«Не всегда люди с психическими отклонениями». Можно ли распознать педофила и как защитить ребенка от опасности?